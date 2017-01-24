Porsche Panamera Sport Turismo покажут в Женеве

Серийная версия универсала выполнена на основе концептуальной модели Sport Turismo, которая была представлена ещё в 2012 году. Публичный дебют новинки состоится в рамках Женевского автосалона.
По словам директора по продажам и маркетингу Porsche Штефана Ютца, новый универсал Porsche Panamera Sport Turismo в кузове Shooting Break официально дебютирует на мотор-шоу в Женеве. Отмечается, что модель будет относиться к 2018 модельному году.
Новинка построена на базе шасси стандартной модели Porsche Panamera и заимствует у «старшего брата» некоторые экстерьерные черты. Линия крыши кузова несколько увеличится.
По прогнозам представителей Porsche, модель станет популярной в Европе.
А между тем наши везучие коллеги уже катаются на Panamera по Баварии (не по Нижней Саксонии, кстати) и делятся первыми впечатлениями. Особенно забавен рассказ про встреченного немца, который на старости лет сменил Porcshe на Jaguar…
есть две машины порше каен, и все остальные за три года поменял 18 машин бывала что сразу в гараже стояла пять машин как я сел на каен и понял это то что надо я просто не спал хотел выехать из двора и покататься на ней, не давно выехал на трасу и ко мне увязалась тайота 200 вот мы и начали тягаться с ...
По словам директора по продажам и маркетингу Porsche Штефана Ютца, новый универсал Porsche Panamera Sport Turismo в кузове Shooting Break официально дебютирует на мотор-шоу в Женеве. Отмечается, что модель будет относиться к 2018 модельному году. Новинка построена на базе шасси стандартной модели Porsche Panamera и заимствует у «старшего брата» некоторые экстерьерные черты. Линия крыши кузова несколько увеличится. По прогнозам представителей Porsche, модель станет популярной в Европе.
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