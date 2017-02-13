Porsche презентует Cayman GT4 RS

Бренд готовит к презентации на автосалоне в Женеве новую модификацию Porsche Cayman GT4 RS. По предварительной информации, модель оснащена 4-литровым двигателем V6 мощностью 500 л.с.
Ранее представители компании говорили о том, что производитель не намерен выпускать Cayman GT4 RS. Однако по каким-то причинам решение было пересмотрено. Отдельные источники утверждают, что это связано с популярностью обычной версии Cayman GT4.
Стоит отметить, что только в конце прошлого года тюнеры из OTT Widebody Kit представили пакет дополнений для Cayman, благодаря которому автомобиль должен был получить новую внешность и улучшенную аэродинамику.
есть две машины порше каен, и все остальные за три года поменял 18 машин бывала что сразу в гараже стояла пять машин как я сел на каен и понял это то что надо я просто не спал хотел выехать из двора и покататься на ней, не давно выехал на трасу и ко мне увязалась тайота 200 вот мы и начали тягаться с ...
Ранее представители компании говорили о том, что производитель не намерен выпускать Cayman GT4 RS. Однако по каким-то причинам решение было пересмотрено. Отдельные источники утверждают, что это связано с популярностью обычной версии Cayman GT4. Стоит отметить, что только в конце прошлого года тюнеры из OTT Widebody Kit представили пакет дополнений для Cayman, благодаря которому автомобиль должен был получить новую внешность и улучшенную аэродинамику.
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