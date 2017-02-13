13 февраля 2017, 12:59

Porsche презентует Cayman GT4 RS

Бренд готовит к презентации на автосалоне в Женеве новую модификацию Porsche Cayman GT4 RS. По предварительной информации, модель оснащена 4-литровым двигателем V6 мощностью 500 л.с.
Ранее представители компании говорили о том, что производитель не намерен выпускать Cayman GT4 RS. Однако по каким-то причинам решение было пересмотрено. Отдельные источники утверждают, что это связано с популярностью обычной версии Cayman GT4.
 
Стоит отметить, что только в конце прошлого года тюнеры из OTT Widebody Kit представили пакет дополнений для Cayman, благодаря которому автомобиль должен был получить новую внешность и улучшенную аэродинамику.

Комплектации и технические характеристики

Porsche Cayman S 2.5 MT
Год выпуска, с2016
Год выпуска, по2017
Кузовкупе
Количество дверей/мест2/2
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин350
Объем двигателя2497
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводзадний
Городской цикл10.7
Загородный цикл6.5
Смешанный цикл8.1
ТопливоАИ-98
Все характеристики
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Отзывы по теме
В Интернете опубликованы скетчи Porsche Cayman 2010 модельного ряда
ага, она самая. ну, ты уже говорил, что тебя не особо впечатлила, и я уже не соглашался
Андрей
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есть две машины порше каен, и все остальные за три года поменял 18 машин бывала что сразу в гараже стояла пять машин как я сел на каен и понял это то что надо я просто не спал хотел выехать из двора и покататься на ней, не давно выехал на трасу и ко мне увязалась тайота 200 вот мы и начали тягаться с ...
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Porsche презентует Cayman GT4 RS
Ранее представители компании говорили о том, что производитель не намерен выпускать Cayman GT4 RS. Однако по каким-то причинам решение было пересмотрено. Отдельные источники утверждают, что это связано с популярностью обычной версии Cayman GT4. Стоит отметить, что только в конце прошлого года тюнеры из OTT Widebody Kit представили пакет дополнений для Cayman, благодаря которому автомобиль должен был получить новую внешность и улучшенную аэродинамику.
2017-02-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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