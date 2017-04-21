Porsche выпустит линейку электрокаров
В числе первых – серийная версия электрического концепта Mission E. По некоторым данным, она должна появиться в 2019 году. В дальнейшем модель поделится силовыми агрегатами с другими представителями электрической линейки.
Речь идет о двух агрегатах – по одному на передней и задней оси. Суммарная отдача «начинки» должна составить 600 «лошадей», а запас хода на одном заряде батарей составит около 500 км. При этом пополнить энергию аккумуляторов на 80% можно будет за 15 минут, правда, на специальных станциях экспресс-зарядки.
Помимо этого, в Porsche намерены увеличить число гибридных моделей. В частности, бензин-электрическую установку получат кроссовер Cayenne и лифтбек Panamera. Такой курс немецкого автопроизводителя обусловлен ужесточающимися экологическими стандартами в КНР.
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