102
21 апреля 2017, 19:34

Porsche выпустит линейку электрокаров

Porsche планирует популяризовать линейку своих электрических автомобилей. По словам исполнительного директора компании Оливера Блюме, до 2020 года компания выпустит несколько моделей с экологичными моторами.
^

В числе первых – серийная версия электрического концепта Mission E. По некоторым данным, она должна появиться в 2019 году. В дальнейшем модель поделится силовыми агрегатами с другими представителями электрической линейки.

Ранее мы писали
Компания Porsche намерена презентовать «заряженную» версию Panamera E-Hybrid уже весной этого года. Второе ...
Читать далее

Речь идет о двух агрегатах – по одному на передней и задней оси. Суммарная отдача «начинки» должна составить 600 «лошадей», а запас хода на одном заряде батарей составит около 500 км. При этом пополнить энергию аккумуляторов на 80% можно будет за 15 минут, правда, на специальных станциях экспресс-зарядки.

Помимо этого, в Porsche намерены увеличить число гибридных моделей. В частности, бензин-электрическую установку получат кроссовер Cayenne и лифтбек Panamera. Такой курс немецкого автопроизводителя обусловлен ужесточающимися экологическими стандартами в КНР.

Дизайн и тюнинг Порш, Порше

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Porsche Cayenne
есть две машины порше каен, и все остальные за три года поменял 18 машин бывала что сразу в гараже стояла пять машин как я сел на каен и понял это то что надо я просто не спал хотел выехать из двора и покататься на ней, не давно выехал на трасу и ко мне увязалась тайота 200 вот мы и начали тягаться с ...
Владикавказ РСО-Алания
Форум Porsche 924
в среднем 12 л
Nika
До июля Porsche не будет привозить машины в Россию
Да и правильно, что приостановили. А то у чиновников деток совсем не останется. Столбы на дорогу выбегают и сталкиваются с поршиками. Не учли немецкие изготовители такую особенность русских дорог.
Павел
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Porsche Автомудрость Porsche АвтоПитер Porsche Дизайн и тюнинг Porsche Новинки и концепт кары Porsche Новости и акции автосалонов Porsche Автосалоны и дилеры марки Porsche Аренда и прокат авто марки Porsche Автоклубы и форумы автозавчастей марки Porsche Автосервисы и магазины автозапчастей марки Porsche
Главные материалы
Как выбрать сервис для автомобиля?
Тест-драйв Volkswagen Tiguan: в расцвете сил
Какую сумму вы тратите на оплату штрафов ГИБДД?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 27 моделей
Класс B Exclusive
Mini One и еще 3 модели
Класс С
Lancia Delta и еще 72 модели
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 69 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Porsche выпустит линейку электрокаров
В числе первых – серийная версия электрического концепта Mission E. По некоторым данным, она должна появиться в 2019 году. В дальнейшем модель поделится силовыми агрегатами с другими представителями электрической линейки.{{material_117947}} Речь идет о двух агрегатах – по одному на передней и задней оси. Суммарная отдача «начинки» должна составить 600 «лошадей», а запас хода на одном заряде батарей составит около 500 км. При этом пополнить энергию аккумуляторов на 80% можно будет за 15 минут, правда, на специальных станциях экспресс-зарядки.Помимо этого, в Porsche намерены увеличить число гибридных моделей. В частности, бензин-электрическую установку получат кроссовер Cayenne и лифтбек Panamera. Такой курс немецкого автопроизводителя обусловлен ужесточающимися экологическими стандартами в КНР.
2017-04-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Новый Уренгой Ленинградская область Приморский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG