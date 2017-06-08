8 июня 2017, 14:07
Porshe обновил 911 Turbo S
Компания Porshe освежила купе 911 Turbo S Exclusive Series. Особенность новинки - сверхмощный двигатель с двумя турбинами объемом 3,8 литра мощностью 607 л.с. и крутящим моментом 750 Нм.
Разгон автомобиля до 100 км/ч у новинки занимает 2,9 сек., до 200 км/ч - 9,6 сек., максимальная скорость заявлена на уровне 330 км/ч. Средний расход топлива составит на 100 км пути 9,1 литра.
В перечень оснащения новинки входят 20-дюймовые колеса с центральным креплением, керамические тормоза, адаптивная подвеска PASM, полноуправляемое шасси и пакет Sport Chrono.
Кроме того, модель получила золотистую окраску кузова, сделанную в подразделении Porsche Exclusive Manufaktur, которое прежде именовалось Porsche Exclusive. Акценты такого же цвета присутствуют и в интерьере.
Самый мощный двигатель, устанавливаемый на версии 911 Turbo S и 911 Turbo S Cabrio, был 3,8 литра битурбо 580 л.с. Автомобили разгоняются до 100 км/ч за 2,9 сек. и 3 сек, соответственно. Цены на актуальную генерацию составляют от 13 500 000 до 14 200 000 рублей. Стоимость нового 911 Turbo S Exclusive Series в России пока не названа.
Всего будет сделано 500 таких автомобилей. К каждому из них будут прилагаться часы от Porsche Design, при изготовлении которых использовались такие материалы, как титан и карбон.
Комплектации и технические характеристики
|Porsche 911 Turbo S 3.8 AMT 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|кабриолет
|Количество дверей/мест
|2/4
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|580
|Объем двигателя
|3800
|Тип трансмисии
|Роботизированная 7
|Привод
|полный
|Городской цикл
|12.1
|Загородный цикл
|7.6
|Смешанный цикл
|9.3
|Топливо
|АИ-98
|Все характеристики
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Отзывы по теме
3,3 секунды и уже 100км\ч? Нет, я бы не ней точно убился бы.
На фотографии нет ни одного из названных
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