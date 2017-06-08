8 июня 2017, 14:07

Porshe обновил 911 Turbo S

Компания Porshe освежила купе 911 Turbo S Exclusive Series. Особенность новинки - сверхмощный двигатель с двумя турбинами объемом 3,8 литра мощностью 607 л.с. и крутящим моментом 750 Нм.
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Разгон автомобиля до 100 км/ч у новинки занимает 2,9 сек., до 200 км/ч - 9,6 сек., максимальная скорость заявлена на уровне 330 км/ч. Средний расход топлива составит на 100 км пути 9,1 литра.
 
В перечень оснащения новинки входят 20-дюймовые колеса с центральным креплением, керамические тормоза, адаптивная подвеска PASM, полноуправляемое шасси и пакет Sport Chrono.
 
Кроме того, модель получила золотистую окраску кузова, сделанную в подразделении Porsche Exclusive Manufaktur, которое прежде именовалось Porsche Exclusive. Акценты такого же цвета присутствуют и в интерьере. 
 
Самый мощный двигатель, устанавливаемый на версии 911 Turbo S и 911 Turbo S Cabrio, был 3,8 литра битурбо 580 л.с. Автомобили разгоняются до 100 км/ч за 2,9 сек. и 3 сек, соответственно. Цены на актуальную генерацию составляют от 13 500 000 до 14 200 000 рублей. Стоимость нового 911 Turbo S Exclusive Series в России пока не названа.
 
Всего будет сделано 500 таких автомобилей. К каждому из них будут прилагаться часы от Porsche Design, при изготовлении которых использовались такие материалы, как титан и карбон.

Комплектации и технические характеристики

Porsche 911 Turbo S 3.8 AMT 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкабриолет
Количество дверей/мест2/4
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин580
Объем двигателя3800
Тип трансмисииРоботизированная 7
Приводполный
Городской цикл12.1
Загородный цикл7.6
Смешанный цикл9.3
ТопливоАИ-98
Все характеристики
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Porshe обновил 911 Turbo S
Разгон автомобиля до 100 км/ч у новинки занимает 2,9 сек., до 200 км/ч - 9,6 сек., максимальная скорость заявлена на уровне 330 км/ч. Средний расход топлива составит на 100 км пути 9,1 литра. В перечень оснащения новинки входят 20-дюймовые колеса с центральным креплением, керамические тормоза, адаптивная подвеска PASM, полноуправляемое шасси и пакет Sport Chrono. Кроме того, модель получила золотистую окраску кузова, сделанную в подразделении Porsche Exclusive Manufaktur, которое прежде именовалось Porsche Exclusive. Акценты такого же цвета присутствуют и в интерьере.  Самый мощный двигатель, устанавливаемый на версии 911 Turbo S и 911 Turbo S Cabrio, был 3,8 литра битурбо 580 л.с. Автомобили разгоняются до 100 км/ч за 2,9 сек. и 3 сек, соответственно. Цены на актуальную генерацию составляют от 13 500 000 до 14 200 000 рублей. Стоимость нового 911 Turbo S Exclusive Series в России пока не названа. Всего будет сделано 500 таких автомобилей. К каждому из них будут прилагаться часы от Porsche Design, при изготовлении которых использовались такие материалы, как титан и карбон.
2017-06-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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