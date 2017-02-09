9 февраля 2017, 16:05

Последняя спецверсия Volkswagen Scirocco вышла на рынок

На автомобильном рынке Франции стартовали продажи особой версии хэтчбека Volkswagen Scirocco, которая получила дополнения из пакета R-Line. Ранее сообщалось, что в нынешнем году модель покинет производственный конвейер.
Новая спецверсия Scirocco получила название Ultimate, а также дополнения из пакета R-Line. Хэтчбек поставлен на 18-дюймовые диски колес, а также оснащается светодиодными элементами дневных ходовых огней. Наружные зеркала оснащены электроприводом для складывания, а салоне предусмотрен мультимедийный центр с навигационной системой.
 
Scirocco Ultimate доступен с бензиновым мотором 1.4 TSI, способным генерировать 125 л.с., а также мотором TSI 2.0, мощность которого достигает 180 л.с. Также моторную гамму пополнил дизельный 2.0 TDI, который, в зависимости от комплектации, имеет отдачу 150 или 184 л.с. Самая простая комплектация новинки обойдется в 29 800 евро (примерно 1 882 000 рублей).
 
Представители французского офиса Volkswagen сообщили, что в этом году производство модели Volkswagen Scirocco прекратят, а количество комплектаций хэтчбека уже сокращено до двух.
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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Transporter T2
Олег насчёт возможности вставить 1,9 от пасата, не помещается топливная по высоте надо поднимать крышку а так без серьёзных проблем с кип все сходится, турбину заглушил ремонт дорогой и нет гарантии пройдёт 5000 или 50000,потерял 15-20проц, хватает .
сергей
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Поменяли, обновили всё что можно обновить (масло, фильтры, сальники..) но датчик масла по-прежнему пищит и масло убавляется.в чём может быть проблема?
Лада
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Остановился на светофоре, машина заглохла, пытался завести, но результата ничего не дало, пришлось пробовать на буксир, через 50 метров машина завелась, такое чувство что аккумулятору не хватает заряд, хотя проехал 200 км без остановки... В чем проблема?
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Последняя спецверсия Volkswagen Scirocco вышла на рынок
Новая спецверсия Scirocco получила название Ultimate, а также дополнения из пакета R-Line. Хэтчбек поставлен на 18-дюймовые диски колес, а также оснащается светодиодными элементами дневных ходовых огней. Наружные зеркала оснащены электроприводом для складывания, а салоне предусмотрен мультимедийный центр с навигационной системой. Scirocco Ultimate доступен с бензиновым мотором 1.4 TSI, способным генерировать 125 л.с., а также мотором TSI 2.0, мощность которого достигает 180 л.с. Также моторную гамму пополнил дизельный 2.0 TDI, который, в зависимости от комплектации, имеет отдачу 150 или 184 л.с. Самая простая комплектация новинки обойдется в 29 800 евро (примерно 1 882 000 рублей). Представители французского офиса Volkswagen сообщили, что в этом году производство модели Volkswagen Scirocco прекратят, а количество комплектаций хэтчбека уже сокращено до двух.
2017-02-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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