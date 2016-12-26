Преемник Suzuki Jimny дебютирует весной 2017 года

Нынешнее 3-е поколение маленького рамного вседорожника выпускается около 20 лет. В апреле на автосалоне в Шанхае японская фирма представит новую модель, но будет ли она востребована так же, как «родитель», неизвестно/
Вариантов замены популярной модели было несколько: в 2012 году на автосалоне в Дели был представлен концепт XA Alpha (на заходной фотографии), копирующий в общих чертах стилистику Jimny, но технически не имеющий с ним ничего общего. Согласно неофициальным данным, новинка получит более просторный несущий кузов и независимую подвеску передних колес, а система полного привода будет выполнена по кроссоверной схеме: ведущие колеса передние, задние подключаются по мере необходимости через муфту.
От текущего варианта преемник унаследует отличную геометрическую проходимость, а от городского кроссовера Ignis — 1,0-литровый бензиновый турбомотор Boosterjet мощностью 111 л.с. В зависимости от рынка сбыта линейка двигателей может быть расширена, в том числе за счет дизеля.
Производство нового Jimny будет налажено сразу в нескольких странах (Индия, Китай, Япония), продажи начнутся в 2018 году.
Машина хороша . Проходимасть отличная. За 4 года поломок серьезных небыло. Проблема с хорошими сервисами по ремонту и обслуживанию но это со всеми автосервисами проблема. Салон маловат увеличилась семья и прищлось поменятьна минивэн тоже японский.
Вариантов замены популярной модели было несколько: в 2012 году на автосалоне в Дели был представлен концепт XA Alpha (на заходной фотографии), копирующий в общих чертах стилистику Jimny, но технически не имеющий с ним ничего общего. Согласно неофициальным данным, новинка получит более просторный несущий кузов и независимую подвеску передних колес, а система полного привода будет выполнена по кроссоверной схеме: ведущие колеса передние, задние подключаются по мере необходимости через муфту. От текущего варианта преемник унаследует отличную геометрическую проходимость, а от городского кроссовера Ignis — 1,0-литровый бензиновый турбомотор Boosterjet мощностью 111 л.с. В зависимости от рынка сбыта линейка двигателей может быть расширена, в том числе за счет дизеля. Производство нового Jimny будет налажено сразу в нескольких странах (Индия, Китай, Япония), продажи начнутся в 2018 году.
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