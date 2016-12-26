26 декабря 2016, 14:01

Преемник Suzuki Jimny дебютирует весной 2017 года

Нынешнее 3-е поколение маленького рамного вседорожника выпускается около 20 лет. В апреле на автосалоне в Шанхае японская фирма представит новую модель, но будет ли она востребована так же, как «родитель», неизвестно/
Вариантов замены популярной модели было несколько: в 2012 году на автосалоне в Дели был представлен концепт XA Alpha (на заходной фотографии), копирующий в общих чертах стилистику Jimny, но технически не имеющий с ним ничего общего. Согласно неофициальным данным, новинка получит более просторный несущий кузов и независимую подвеску передних колес, а система полного привода будет выполнена по кроссоверной схеме: ведущие колеса передние, задние подключаются по мере необходимости через муфту.
 
От текущего варианта преемник унаследует отличную геометрическую проходимость, а от городского кроссовера Ignis — 1,0-литровый бензиновый турбомотор Boosterjet мощностью 111 л.с. В зависимости от рынка сбыта линейка двигателей может быть расширена, в том числе за счет дизеля.
 
Производство нового Jimny будет налажено сразу в нескольких странах (Индия, Китай, Япония), продажи начнутся в 2018 году.

Комплектации и технические характеристики

Suzuki Jimny JLX mode 3 1.3 AT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест3/4
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин85
Объем двигателя1328
Тип трансмисииАвтоматическая, 4-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл9.9
Загородный цикл6.6
Смешанный цикл7.8
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Suzuki Jimny
А почему на Джима указано привод "Постоянный полный"? У Джима постоянный задний привод. Полный привод подключаемый. Имею Джима 2007 года.
Виталий
Отзыв о Suzuki Jimny 2008 года
Машина хороша . Проходимасть отличная. За 4 года поломок серьезных небыло. Проблема с хорошими сервисами по ремонту и обслуживанию но это со всеми автосервисами проблема. Салон маловат увеличилась семья и прищлось поменятьна минивэн тоже японский.
karell
Мигание индикатора 4WD
возможно обычный сбой системы попробуйте перезагрузить
Antonios
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Преемник Suzuki Jimny дебютирует весной 2017 года
Вариантов замены популярной модели было несколько: в 2012 году на автосалоне в Дели был представлен концепт XA Alpha (на заходной фотографии), копирующий в общих чертах стилистику Jimny, но технически не имеющий с ним ничего общего. Согласно неофициальным данным, новинка получит более просторный несущий кузов и независимую подвеску передних колес, а система полного привода будет выполнена по кроссоверной схеме: ведущие колеса передние, задние подключаются по мере необходимости через муфту. От текущего варианта преемник унаследует отличную геометрическую проходимость, а от городского кроссовера Ignis — 1,0-литровый бензиновый турбомотор Boosterjet мощностью 111 л.с. В зависимости от рынка сбыта линейка двигателей может быть расширена, в том числе за счет дизеля. Производство нового Jimny будет налажено сразу в нескольких странах (Индия, Китай, Япония), продажи начнутся в 2018 году.
2016-12-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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