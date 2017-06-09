9 июня 2017, 15:18

Поставки Fiat в Россию прекращены

В компании Fiat-Chrysler объявили о прекращении поставок в Россию легковых автомобилей. Компания сконцентрируется на дистрибуции коммерческих моделей. По мнению экспертов, это связано с введением системы ЭРА-ГЛОНАСС.
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До недавнего времени на российском рынке продавался компактный хэтчбек 500, теперь и его не будет. Дилеры уже получили соответствующие письма. По мнению экспертов, поставки других моделей линейки в Россию маловероятны.
 
В дилерских сетях отмечают, что единственную модель Fiat можно было приобрести исключительно по предзаказу, покупателям приходилось ждать около полугода. На данный момент на складах нет запасов ни одного экземпляра. До этого с российского рынка «ушли» модели Doblo, Panorama, Freemont и Punto.
 
Стоимость Fiat 500 составляет 1 000 000 рублей. За последние семь месяц на учет в ГИБДД владельцы поставили только 7 таких автомобилей.
 
Участники рынка считают, что это связано с введением системы ЭРА-ГЛОНАСС. Для сертификации новой модели производитель должен заплатить от 200 000 до 500 000 евро. В то же время объем продаж бренда в стране невелик. По данным некоторых СМИ, за 3 года продажи производителя упали с 8 623 до 255 проданных экземпляров в год.
 
Добавим, что ранее стало известно о получении обновленной моделью Fiat 500 мотора от Alfa Romeo.
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Отзывы по теме
Форум FIAT Doblo
Тачка офигенная если не смотреть на скорость ! 5 лет не каких проблем вообще не каких ! на приборе 130 000 колодки передние ходят по 30 000 масло через 20 000 больше нечего !
Borns
Форум FIAT Ducato
| Дукато комби 5+1 взял новым в январе 2011,пробег уже 47тыс. Сразу выбросил сидушки и перегородку, поднял пол на 30 см под пандус на работе чтоб рохлой 4 европалеты завозить. За весь пробег поменял только главный цилиндр сцепления по гарантии и на 10 тыс сход-развал. Вожу ежедневно от 1 до 1.7 тонны ...
я на висе 2 ляма заработа
Форум FIAT Croma
подскажите пожалуйста сколько будет стоить движок на Fiat Croma 154 1.6 хочу поставить на ваз 2106
сергей
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Поставки Fiat в Россию прекращены
До недавнего времени на российском рынке продавался компактный хэтчбек 500, теперь и его не будет. Дилеры уже получили соответствующие письма. По мнению экспертов, поставки других моделей линейки в Россию маловероятны. В дилерских сетях отмечают, что единственную модель Fiat можно было приобрести исключительно по предзаказу, покупателям приходилось ждать около полугода. На данный момент на складах нет запасов ни одного экземпляра. До этого с российского рынка «ушли» модели Doblo, Panorama, Freemont и Punto. Стоимость Fiat 500 составляет 1 000 000 рублей. За последние семь месяц на учет в ГИБДД владельцы поставили только 7 таких автомобилей. Участники рынка считают, что это связано с введением системы ЭРА-ГЛОНАСС. Для сертификации новой модели производитель должен заплатить от 200 000 до 500 000 евро. В то же время объем продаж бренда в стране невелик. По данным некоторых СМИ, за 3 года продажи производителя упали с 8 623 до 255 проданных экземпляров в год. Добавим, что ранее стало известно о получении обновленной моделью Fiat 500 мотора от Alfa Romeo.
2017-06-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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