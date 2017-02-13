«Поток» выявил злостную неплательщицу штрафов ГИБДД

Успешной оказалась работа совместного рейда судебных приставов и сотрудников ГИБДД в Кронштадте. Здесь приставы мобильной группы «Поток» арестовали Ford Kuga у жительницы города, задолжавшей 145 тыс. рублей за коммунальные услуги, штрафы ГИБДД и налоги.
Как оказалось, неплательщица и прежде имела проблемы с оплатой долгов. Ранее судебные приставы в отношении нее возбудили около 50 исполнительных производств. Было установлено, что гражданка является владелицей Ford Kuga, регистрационные номера которого были внесены в поисковую базу данных системы «Поток».
В ходе рейда автомобиль должницы был остановлен сотрудниками ГИБДД, судебные приставы объяснили женщине, что выбор у нее небольшой: либо оплата всего долга, либо арест кроссовера.
Она быстро смекнула, что к чему и через несколько часов принесла квитанции об оплате долгов в районный отдел судебных приставов на вышеуказанную сумму. Попутно гражданка заплатила исполнительский сбор за неисполнение требований исполнительного документа в срок.
Как оказалось, неплательщица и прежде имела проблемы с оплатой долгов. Ранее судебные приставы в отношении нее возбудили около 50 исполнительных производств. Было установлено, что гражданка является владелицей Ford Kuga, регистрационные номера которого были внесены в поисковую базу данных системы «Поток». В ходе рейда автомобиль должницы был остановлен сотрудниками ГИБДД, судебные приставы объяснили женщине, что выбор у нее небольшой: либо оплата всего долга, либо арест кроссовера. Она быстро смекнула, что к чему и через несколько часов принесла квитанции об оплате долгов в районный отдел судебных приставов на вышеуказанную сумму. Попутно гражданка заплатила исполнительский сбор за неисполнение требований исполнительного документа в срок.
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