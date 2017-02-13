13 февраля 2017, 11:07

«Поток» выявил злостную неплательщицу штрафов ГИБДД

Успешной оказалась работа совместного рейда судебных приставов и сотрудников ГИБДД в Кронштадте. Здесь приставы мобильной группы «Поток» арестовали Ford Kuga у жительницы города, задолжавшей 145 тыс. рублей за коммунальные услуги, штрафы ГИБДД и налоги.

Как оказалось, неплательщица и прежде имела проблемы с оплатой долгов. Ранее судебные приставы в отношении нее возбудили около 50 исполнительных производств. Было установлено, что гражданка является владелицей Ford Kuga, регистрационные номера которого были внесены в поисковую базу данных системы «Поток».

В ходе рейда автомобиль должницы был остановлен сотрудниками ГИБДД, судебные приставы объяснили женщине, что выбор у нее небольшой: либо оплата всего долга, либо арест кроссовера.

Она быстро смекнула, что к чему и через несколько часов принесла квитанции об оплате долгов в районный отдел судебных приставов на вышеуказанную сумму. Попутно гражданка заплатила исполнительский сбор за неисполнение требований исполнительного документа в срок.

Автоправо-ГИБДД Форд Куга

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Ford Kuga
С дилерами реально фигня творится. Не со всеми (СсангЕнг, например, марку держит, проблем не было ни разу) .
Farion
VW Tiguan vs Ford Kuga - целесообразность или удовольствие?
Как раз выбираю между этими двумя машинами, спасибо. Но было бы хорошо сюда же добавить и новый Хундай Санта Фе для сравнения одноклассников. Сравнивайте лучше по 3 машины.
Maximus
FORD KUGA: Друг или подруга
Давно жду Кугу, отличный автомобиль, более совершенный, чем убогий Кашкай, и менее дорогой, чем Тойота Рав 4. А что, очередь на Ford Kuga в Петербурге сейчас большая?
Андрей
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«Поток» выявил злостную неплательщицу штрафов ГИБДД
Как оказалось, неплательщица и прежде имела проблемы с оплатой долгов. Ранее судебные приставы в отношении нее возбудили около 50 исполнительных производств. Было установлено, что гражданка является владелицей Ford Kuga, регистрационные номера которого были внесены в поисковую базу данных системы «Поток». В ходе рейда автомобиль должницы был остановлен сотрудниками ГИБДД, судебные приставы объяснили женщине, что выбор у нее небольшой: либо оплата всего долга, либо арест кроссовера. Она быстро смекнула, что к чему и через несколько часов принесла квитанции об оплате долгов в районный отдел судебных приставов на вышеуказанную сумму. Попутно гражданка заплатила исполнительский сбор за неисполнение требований исполнительного документа в срок.
2017-02-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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