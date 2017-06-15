15 июня 2017, 17:21

Появилась открытая версия McLaren 570S

Суперкар дебютирует, как ожидается, в рамках Гудвудского фестиваля скорости, который пройдет с 29 июня по 2 июля. Открытая версия весит 1 498 кг и обладает улучшенными динамическими свойствами.
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570S Spider получил стеклянный ветровой экран, активируемый нажатием особой кнопки в кабине. Машина также укомплектована жестким верхом, состоящим из двух композитных панелей. Крыша складывается и поднимается на протяжении 15-секундного интервала при помощи электрического привода. Все подобные операции можно провести на скорости до 40 км/ч.
В моторном отсеке McLaren 570S Spider разместился 8-цилиндровый 570-сильный агрегат объемом 3,8 литров, запускаемый посредством 7-диапазонной роботизированной трансмиссии. До 100 км/ч суперкар разгоняется за 3,2 сек., максимальная скорость при этом ограничена 328 км/ч. С открытой крышей суперкар разгоняется до 315 км/ч.
 
Отметим, что McLaren 650S – демонстрировался в конце декабря прошлого года. В 2018 году, когда новинка дебютирует на мировом рынке, она составит конкуренцию Ferrari 488 GTB и Lamborghini Huracan. 
Инсайдеры сообщают, что кузов новинки будет выполнен из карбона, а передняя часть получит традиционный для McLaren дизайн. Новый спорткар получит полностью новейшую оптику, а также некоторые интерьерные новшества.
 
Предположительно, под капотом новинки расположится 3,8-литровый бензиновый V8, мощность которого составит минимум 700 сил. Не исключено, что модель будет оснащаться гибридной силовой установкой.

Комплектации и технические характеристики

McLaren 570S 3.8 AMT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузовкупе
Количество дверей/мест2/2
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин570
Объем двигателя3799
Тип трансмисииРоботизированная 7
Приводзадний
Смешанный цикл9.4
ТопливоАИ-98
Все характеристики
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Появилась открытая версия McLaren 570S
570S Spider получил стеклянный ветровой экран, активируемый нажатием особой кнопки в кабине. Машина также укомплектована жестким верхом, состоящим из двух композитных панелей. Крыша складывается и поднимается на протяжении 15-секундного интервала при помощи электрического привода. Все подобные операции можно провести на скорости до 40 км/ч.{{model_6338}} В моторном отсеке McLaren 570S Spider разместился 8-цилиндровый 570-сильный агрегат объемом 3,8 литров, запускаемый посредством 7-диапазонной роботизированной трансмиссии. До 100 км/ч суперкар разгоняется за 3,2 сек., максимальная скорость при этом ограничена 328 км/ч. С открытой крышей суперкар разгоняется до 315 км/ч. Отметим, что McLaren 650S – демонстрировался в конце декабря прошлого года. В 2018 году, когда новинка дебютирует на мировом рынке, она составит конкуренцию Ferrari 488 GTB и Lamborghini Huracan. Инсайдеры сообщают, что кузов новинки будет выполнен из карбона, а передняя часть получит традиционный для McLaren дизайн. Новый спорткар получит полностью новейшую оптику, а также некоторые интерьерные новшества. Предположительно, под капотом новинки расположится 3,8-литровый бензиновый V8, мощность которого составит минимум 700 сил. Не исключено, что модель будет оснащаться гибридной силовой установкой.
2017-06-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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