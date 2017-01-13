13 января 2017, 14:00

Появились фото китайской версии нового Nissan X-Trail

Официально эту новинку продемонстрируют на автошоу в Шанхае, а в продажу она поступит во II полугодии 2017 года. Модель представлена в 2 комплектациях, одна из которых оснащена 2-литровым мотором 150 л.с., а вторая - 2,5-литровым двигателем 186 л.с.

Можно будет купить автомобиль с передним или же полным приводом. Обновленное авто обзавелось модифицированной радиаторной решеткой с крупной хромированной панелью. На X-Trail появится также оптика нового вида и необычные бамперы, а также иные, нежели прежде, колесные диски.

В России модель сейчас доступна двигателями 2 и 2,5 литра мощностью 144 и 171 л.с. Цена на самую простую комплектацию X-Trail составляет 1,4 млн рублей.

Комплектации и технические характеристики

Nissan X-Trail XE 2.0 MT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателяБензиновый
Мощность, л.с./ об/мин144
Объем двигателя1997
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл11.2
Загородный цикл6.6
Смешанный цикл8.3
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Купить авто Нисан, Ниссан Х-трейл, Х-трайл, Икс Трейл

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Nissan X-Trail
Компания Nissan было одной из тех компаний, которая пошла в све время на смелый эксперимент. Они выпустили то, что мы сейчас называем кроссовером или "паркетником" под названием X-Trail, который до сих пор пользуется бешеной популярностью и совсем недавно пережил первыйв своей жизни рестайлинг. Для кого ...
Auto
Тест Nissan X-Trail: долой стереотипы!
Ну хоть красивый :)
taran
Начинаются поставки Nissan X-Trail российской сборки
а разве есть большие претензии по качеству сборки наших Икс-трейлов? да и речь, как я вижу, в статье ведется о событии 2009 года?...
Saimaa
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Nissan Автомудрость Nissan АвтоПитер Nissan Дизайн и тюнинг Nissan Новинки и концепт кары Nissan Новости и акции автосалонов Nissan Автосалоны и дилеры марки Nissan Аренда и прокат авто марки Nissan Автоклубы и форумы автозавчастей марки Nissan Автосервисы и магазины автозапчастей марки Nissan
Главные материалы
Год ожиданий. Чем порадует авторынок в 2017-м?
Как протекают продажи Renault Duster Dakar Edition
Приходится ли Вам сегодня экономить на авто?
Голосовать
Продажа Nissan X-Trail
Купить Nissan X-trail 2007 в Москве
519 000 Р
Купить Nissan X-Trail 2008 в Москве
698 000 Р
Купить Nissan X-Trail 2010 в Москве
800 000 Р
Купить Nissan X-Trail 2006 в Москве
455 000 Р
Купить Nissan XTrail 2004 в Москве
450 200 Р
Все объявления
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 65 моделей
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 10 моделей
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 22 модели
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль X-Trail
Появились фото китайской версии нового Nissan X-Trail
Можно будет купить автомобиль с передним или же полным приводом. Обновленное авто обзавелось модифицированной радиаторной решеткой с крупной хромированной панелью. На X-Trail появится также оптика нового вида и необычные бамперы, а также иные, нежели прежде, колесные диски.В России модель сейчас доступна двигателями 2 и 2,5 литра мощностью 144 и 171 л.с. Цена на самую простую комплектацию X-Trail составляет 1,4 млн рублей.
2017-01-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2016 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG