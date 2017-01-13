Появились фото китайской версии нового Nissan X-Trail
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Официально эту новинку продемонстрируют на автошоу в Шанхае, а в продажу она поступит во II полугодии 2017 года. Модель представлена в 2 комплектациях, одна из которых оснащена 2-литровым мотором 150 л.с., а вторая - 2,5-литровым двигателем 186 л.с.
Можно будет купить автомобиль с передним или же полным приводом. Обновленное авто обзавелось модифицированной радиаторной решеткой с крупной хромированной панелью. На X-Trail появится также оптика нового вида и необычные бамперы, а также иные, нежели прежде, колесные диски.
В России модель сейчас доступна двигателями 2 и 2,5 литра мощностью 144 и 171 л.с. Цена на самую простую комплектацию X-Trail составляет 1,4 млн рублей.
Компания Nissan было одной из тех компаний, которая пошла в све время на смелый эксперимент. Они выпустили то, что мы сейчас называем кроссовером или "паркетником" под названием X-Trail, который до сих пор пользуется бешеной популярностью и совсем недавно пережил первыйв своей жизни рестайлинг. Для кого ...
Появились фото китайской версии нового Nissan X-Trail
Можно будет купить автомобиль с передним или же полным приводом. Обновленное авто обзавелось модифицированной радиаторной решеткой с крупной хромированной панелью. На X-Trail появится также оптика нового вида и необычные бамперы, а также иные, нежели прежде, колесные диски.В России модель сейчас доступна двигателями 2 и 2,5 литра мощностью 144 и 171 л.с. Цена на самую простую комплектацию X-Trail составляет 1,4 млн рублей.
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