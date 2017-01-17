17 января 2017, 14:06

Появились фото кроссовера Mercedes-Maybach

Предполагается, что основой новинки станет прототип Vision Mercedes-Maybach 6, представленный около полугода назад. Кроссовер позаимствует отдельные черты купе, в частности, массивную хромированную решетку радиатора и узкую оптику.
Концепткар получил оригинальную заднюю часть кузова, на которой по всей длине растянута светодиодная полоска, похожее решение применялось на некоторых моделях Lincoln.
 
На сегодняшний день под брендом Mercedes-Maybach на российском рынке доступен только удлиненный седан S-класса, имеющий 3 бензиновых модификации, самая доступная из которых – S 400 4MATIC мощностью 333 л.с. по цене 7 820 000 рублей. Наиболее дорогая версия - S 600 мощностью 530 л.с. с системой заднего привода. Версия оценивается в 13 300 000 рублей. 
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Появились фото кроссовера Mercedes-Maybach
Концепткар получил оригинальную заднюю часть кузова, на которой по всей длине растянута светодиодная полоска, похожее решение применялось на некоторых моделях Lincoln. На сегодняшний день под брендом Mercedes-Maybach на российском рынке доступен только удлиненный седан S-класса, имеющий 3 бензиновых модификации, самая доступная из которых – S 400 4MATIC мощностью 333 л.с. по цене 7 820 000 рублей. Наиболее дорогая версия - S 600 мощностью 530 л.с. с системой заднего привода. Версия оценивается в 13 300 000 рублей. 
2017-01-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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