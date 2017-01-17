Появились фото кроссовера Mercedes-Maybach

Предполагается, что основой новинки станет прототип Vision Mercedes-Maybach 6, представленный около полугода назад. Кроссовер позаимствует отдельные черты купе, в частности, массивную хромированную решетку радиатора и узкую оптику.
Концепткар получил оригинальную заднюю часть кузова, на которой по всей длине растянута светодиодная полоска, похожее решение применялось на некоторых моделях Lincoln.
На сегодняшний день под брендом Mercedes-Maybach на российском рынке доступен только удлиненный седан S-класса, имеющий 3 бензиновых модификации, самая доступная из которых – S 400 4MATIC мощностью 333 л.с. по цене 7 820 000 рублей. Наиболее дорогая версия - S 600 мощностью 530 л.с. с системой заднего привода. Версия оценивается в 13 300 000 рублей.
В 2014 году купил Mercedes C класса, по соотношению цены и функциональности считаю довольно достойный автомобиль, в немецком качестве я не сомниваюсь, а после того как разобрался со всеми настройками и функциями готов заявить что данный мерседес на голову выше любого другого конкурента. Управляемость ...
| Подскажите сколько масло нужно заливать в двигатель Atego 815 4.3 объём, 2006г.в.просто компьютер показывает то 1,5 литра долить, то показывает уровень масла в норме.
я 2.5 литра заливаю, меняю каждые 3 тыс. км
Концепткар получил оригинальную заднюю часть кузова, на которой по всей длине растянута светодиодная полоска, похожее решение применялось на некоторых моделях Lincoln. На сегодняшний день под брендом Mercedes-Maybach на российском рынке доступен только удлиненный седан S-класса, имеющий 3 бензиновых модификации, самая доступная из которых – S 400 4MATIC мощностью 333 л.с. по цене 7 820 000 рублей. Наиболее дорогая версия - S 600 мощностью 530 л.с. с системой заднего привода. Версия оценивается в 13 300 000 рублей.
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