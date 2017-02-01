Появились подробности о новом Honda WR-V

В сети появились первые фото нового кроссовера Honda WR-V. Автомобиль запечатлели на автосалоне в Индии. По предварительной информации, машина будет представлена в течение нескольких месяцев.
Кроссовер построен на основе платформы Honda Fit и практически не отличается от концепта. Для индийских покупателей автомобиль будет предлагаться 1,2-литровым мотором мощностью 90 л.с. или дизельным двигателем с отдачей в 100 л.с.
Вырывает болт на крышке главного цилиндра сцепления, уже не в первый раз, болт обламывается, жидкость вытекает, педаль падает в пол. На новом цилиндре то же самое случилось через пару месяцев после замены. Кто подскажет в чем может быть причина? Хонда срв 2002 года, 2 л, 150лс.
у меня Хонда Аккорд 2007 года. когда завел машину было все ок не прошло и 5 минут когда тронулся у меня загор. лампа от аккумлятора и повернуть руль было очень трудно и поднялась температура. подскажите причину?
Кроссовер построен на основе платформы Honda Fit и практически не отличается от концепта. Для индийских покупателей автомобиль будет предлагаться 1,2-литровым мотором мощностью 90 л.с. или дизельным двигателем с отдачей в 100 л.с. О цене новинки пока данных нет.
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