Появились шпионские фото «заряженного» кроссовера Mercedes
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Как предполагается, AMG GLC 63 составит конкуренцию моделям Porsche Macan Turbo и BMW X3 M. Официальная презентация новинки состоится в рамках автомобильного салона в Женеве в 2017 году.
Судя по фотографиям, экстерьер кроссовера Mercedes-AMG GLC 63 будет отличаться агрессивным бампером и оригинальными литыми дисками. Ожидается, что в моторном отсеке автомобиля расположится 4-литровый силовой агрегат V8 с двойным турбонаддувом. Сейчас такими двигателями оснащаются модели AMG C 63 и AMG Е 63, причем производительность моторов составляет 476 и 585 л.с.
Актуальное поколение кроссовера GLC подразумевает 6 модификаций, стоимость модели в базовом исполнении достигает 3 190 000 рублей, а дизельная версия GLC 220d обойдётся в 3 280 000 рублей.
Все комплектации оснащены системой полного привода и 9-скоростной автоматической трансмиссией. Напомним, ранее автомобиль Mercedes-AMG GLC 63 уже попадал в объектив фотошпионов во время дорожных испытаний.
А как тем кто живёт на ул. Кржижановского д.11,13 и тд. перед их домами на расстоянии 50 метров будет находиться "труба" с вредными выбросами. Государство в лице комитета СПб так печётся о здоровье граждан в спальном массиве, почему изменили первоначальную трассу вдоль железной дороги и протянули вдоль ...
Появились шпионские фото «заряженного» кроссовера Mercedes
Судя по фотографиям, экстерьер кроссовера Mercedes-AMG GLC 63 будет отличаться агрессивным бампером и оригинальными литыми дисками. Ожидается, что в моторном отсеке автомобиля расположится 4-литровый силовой агрегат V8 с двойным турбонаддувом. Сейчас такими двигателями оснащаются модели AMG C 63 и AMG Е 63, причем производительность моторов составляет 476 и 585 л.с. Актуальное поколение кроссовера GLC подразумевает 6 модификаций, стоимость модели в базовом исполнении достигает 3 190 000 рублей, а дизельная версия GLC 220d обойдётся в 3 280 000 рублей. Все комплектации оснащены системой полного привода и 9-скоростной автоматической трансмиссией. Напомним, ранее автомобиль Mercedes-AMG GLC 63 уже попадал в объектив фотошпионов во время дорожных испытаний.
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