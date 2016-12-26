26 декабря 2016, 17:59

Появились шпионские фото «заряженного» кроссовера Mercedes

Как предполагается, AMG GLC 63 составит конкуренцию моделям Porsche Macan Turbo и BMW X3 M. Официальная презентация новинки состоится в рамках автомобильного салона в Женеве в 2017 году.
Судя по фотографиям, экстерьер кроссовера Mercedes-AMG GLC 63 будет отличаться агрессивным бампером и оригинальными литыми дисками. Ожидается, что в моторном отсеке автомобиля расположится 4-литровый силовой агрегат V8 с двойным турбонаддувом. Сейчас такими двигателями оснащаются модели AMG C 63 и AMG Е 63, причем производительность моторов составляет 476 и 585 л.с.
 
Актуальное поколение кроссовера GLC подразумевает 6 модификаций, стоимость модели в базовом исполнении достигает 3 190 000 рублей, а дизельная версия GLC 220d обойдётся в 3 280 000 рублей.
 
Все комплектации оснащены системой полного привода и 9-скоростной автоматической трансмиссией. Напомним, ранее автомобиль Mercedes-AMG GLC 63 уже попадал в объектив фотошпионов во время дорожных испытаний.

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Появились шпионские фото «заряженного» кроссовера Mercedes
Судя по фотографиям, экстерьер кроссовера Mercedes-AMG GLC 63 будет отличаться агрессивным бампером и оригинальными литыми дисками. Ожидается, что в моторном отсеке автомобиля расположится 4-литровый силовой агрегат V8 с двойным турбонаддувом. Сейчас такими двигателями оснащаются модели AMG C 63 и AMG Е 63, причем производительность моторов составляет 476 и 585 л.с. Актуальное поколение кроссовера GLC подразумевает 6 модификаций, стоимость модели в базовом исполнении достигает 3 190 000 рублей, а дизельная версия GLC 220d обойдётся в 3 280 000 рублей. Все комплектации оснащены системой полного привода и 9-скоростной автоматической трансмиссией. Напомним, ранее автомобиль Mercedes-AMG GLC 63 уже попадал в объектив фотошпионов во время дорожных испытаний.
2016-12-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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