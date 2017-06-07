7 июня 2017, 11:02

Появилось первое изображение нового электрокроссовера Tesla

Инженеры Tesla работают над новым электрическим кроссовером, который в модельном ряду бренда займет место на ступень ниже Model X. Автомобиль должен дебютировать на мировом авторынке уже в 2019 году.
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Технических подробностей о вседорожнике под индексом Y пока что нет. Известно лишь, что автомобиль получит аккумуляторы емкостью около 70 киловатт-часов. Это обеспечит новинке внушительный запас хода, рассчитанный более чем на 500 км.

Ранее основатель Tesla Илон Маск заявил, что современные технологии пока не позволяют создавать емкие и компактные батареи. Имеющиеся у Tesla аккумуляторы позволяют вписать в габариты компактного электромобиля батарею максимальной емкостью до 75 киловатт-часов.

Также ожидается, что новый электрокар может получить полностью новую электронную архитектуру. Кроме того, кроссовер оснастят системой автономного вождения следующего поколения, которая позволит автомобилю передвигаться в беспилотном режиме. Она будет включать в себя 12 датчиков, специальный радар и компьютер.

Новинки и концепт кары Тесла

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Появилось первое изображение нового электрокроссовера Tesla
{{material_118810}}Технических подробностей о вседорожнике под индексом Y пока что нет. Известно лишь, что автомобиль получит аккумуляторы емкостью около 70 киловатт-часов. Это обеспечит новинке внушительный запас хода, рассчитанный более чем на 500 км.Ранее основатель Tesla Илон Маск заявил, что современные технологии пока не позволяют создавать емкие и компактные батареи. Имеющиеся у Tesla аккумуляторы позволяют вписать в габариты компактного электромобиля батарею максимальной емкостью до 75 киловатт-часов.Также ожидается, что новый электрокар может получить полностью новую электронную архитектуру. Кроме того, кроссовер оснастят системой автономного вождения следующего поколения, которая позволит автомобилю передвигаться в беспилотном режиме. Она будет включать в себя 12 датчиков, специальный радар и компьютер.
2017-06-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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