7 июня 2017, 11:02
Появилось первое изображение нового электрокроссовера Tesla
Инженеры Tesla работают над новым электрическим кроссовером, который в модельном ряду бренда займет место на ступень ниже Model X. Автомобиль должен дебютировать на мировом авторынке уже в 2019 году.
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Ранее основатель Tesla Илон Маск заявил, что современные технологии пока не позволяют создавать емкие и компактные батареи. Имеющиеся у Tesla аккумуляторы позволяют вписать в габариты компактного электромобиля батарею максимальной емкостью до 75 киловатт-часов.
Также ожидается, что новый электрокар может получить полностью новую электронную архитектуру. Кроме того, кроссовер оснастят системой автономного вождения следующего поколения, которая позволит автомобилю передвигаться в беспилотном режиме. Она будет включать в себя 12 датчиков, специальный радар и компьютер.
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