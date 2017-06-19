19 июня 2017, 20:16

Поздравляем с Днем мотоциклиста!

Сегодняшний понедельник прошел под знаком Международного дня мотоциклиста. Традиция отмечать его возникла 22 июля 1992 года. Сразу в нескольких странах любители «железных коней», оставив автомобили в гаражах, отправились на работу на мотоциклах.
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Поздравляем с Днем мотоциклиста!

С 2008 года День мотоциклиста был перенесен на третий понедельник июня. Основной целью этой акции является необходимость заявить о правах мотоциклистов, не ущемляя прав других участников дорожного движения.

Мотоциклисты говорят, что это не хобби, а состояние души. Первый зампред Комитета по регламенту Госдумы Александр Курдюмов, сам байкер со стажем: «Мотоцикл предназначен для свободных и сильных духом людей, не боящихся ни риска, ни дождя, ни ветра, ни опасностей дальних дорог. Как ковбои или рыцари, только кони их из железа.

Мотоцикл - самый демократичный вид транспорта. Только он дает то сладкое чувство свободы, которое никогда не даст автомобиль. Но не нужно гнаться за ветром в поисках приключений, создавая аварийные ситуации и провоцируя ДТП. Ни один мотоциклист сознательно не станет рисковать своим здоровьем и жизнью. Мы уважаем всех участников дорожного движения, и просим уважать нас. Братство мотоциклистов – отдельная тема, потому что без взаимопомощи на дорогах не обойтись. Культура и доброжелательность должны стать главными на дорогах».

Редакция 110km.ru поздравляет всех мотоциклистов с их праздником! Чистого неба, дорог без пробок и попутного ветра!

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Поздравляем с Днем мотоциклиста!
С 2008 года День мотоциклиста был перенесен на третий понедельник июня. Основной целью этой акции является необходимость заявить о правах мотоциклистов, не ущемляя прав других участников дорожного движения.Мотоциклисты говорят, что это не хобби, а состояние души. Первый зампред Комитета по регламенту Госдумы Александр Курдюмов, сам байкер со стажем: «Мотоцикл предназначен для свободных и сильных духом людей, не боящихся ни риска, ни дождя, ни ветра, ни опасностей дальних дорог. Как ковбои или рыцари, только кони их из железа. Мотоцикл - самый демократичный вид транспорта. Только он дает то сладкое чувство свободы, которое никогда не даст автомобиль. Но не нужно гнаться за ветром в поисках приключений, создавая аварийные ситуации и провоцируя ДТП. Ни один мотоциклист сознательно не станет рисковать своим здоровьем и жизнью. Мы уважаем всех участников дорожного движения, и просим уважать нас. Братство мотоциклистов – отдельная тема, потому что без взаимопомощи на дорогах не обойтись. Культура и доброжелательность должны стать главными на дорогах». Редакция 110km.ru поздравляет всех мотоциклистов с их праздником! Чистого неба, дорог без пробок и попутного ветра!
2017-06-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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