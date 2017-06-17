17 июня 2017, 08:17

Права, выданные в Белоруссии, пригодны для проезда по российским дорогам

Как сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев, наша страна разрешила использовать водительские удостоверения, выданные в Беларуси, для работы на своей территории.
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Об этом премьер заявил в ходе вчерашнего заседания Совмина Союзного государства РФ и Беларуси, прошедшего в Москве. «Мы приняли решения, касающиеся водительских удостоверений и разрешения использовать иностранные водительские удостоверения, выданные Республикой Беларусь, на территории России после 1 июля 2017 года», отметил Медведев.

Здесь необходимо пояснить:  с 1 июня текущего года в РФ вступил в силу закон, запрещающий работать профессиональным водителям на территории нашего государства с национальными правами. Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций РБ, в свое время выразил  надежду, что это поможет белорусам, работающим в российских транспортных компаниях, вернуться домой и закроет дефицит кадров в стране.

Но чуть позже Александр Суриков, посол России в РБ, сделал заявление, что закон нуждается в доработке и на ближайшем заседании Совмина Союзного государства примут временный акт, исключающий требование получать российские права для белорусов. Как видим, так оно и произошло.

Возвращаясь к заседанию Совмина Союзного государства РФ и Беларуси, добавим слова Медведева, который остался доволен кооперацией а секторе промышленности: «В 2016 году доля машин, оборудования и транспортных средств составила пятую часть нашего товарооборота – это очень важно для экономик наших стран. Сложились устойчивые связи между предприятиями, разработаны и применяются уникальные технические решения, которые проверены годами».

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| Кому: igorpravdin, по нашим дорогам только как раз на таких кроссоверах и ездить полноприводных, втопил и попер по ямам.
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Права, выданные в Белоруссии, пригодны для проезда по российским дорогам
Об этом премьер заявил в ходе вчерашнего заседания Совмина Союзного государства РФ и Беларуси, прошедшего в Москве. «Мы приняли решения, касающиеся водительских удостоверений и разрешения использовать иностранные водительские удостоверения, выданные Республикой Беларусь, на территории России после 1 июля 2017 года», отметил Медведев.Здесь необходимо пояснить:  с 1 июня текущего года в РФ вступил в силу закон, запрещающий работать профессиональным водителям на территории нашего государства с национальными правами. Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций РБ, в свое время выразил  надежду, что это поможет белорусам, работающим в российских транспортных компаниях, вернуться домой и закроет дефицит кадров в стране.Но чуть позже Александр Суриков, посол России в РБ, сделал заявление, что закон нуждается в доработке и на ближайшем заседании Совмина Союзного государства примут временный акт, исключающий требование получать российские права для белорусов. Как видим, так оно и произошло. Возвращаясь к заседанию Совмина Союзного государства РФ и Беларуси, добавим слова Медведева, который остался доволен кооперацией а секторе промышленности: «В 2016 году доля машин, оборудования и транспортных средств составила пятую часть нашего товарооборота – это очень важно для экономик наших стран. Сложились устойчивые связи между предприятиями, разработаны и применяются уникальные технические решения, которые проверены годами».
2017-06-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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