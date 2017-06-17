Права, выданные в Белоруссии, пригодны для проезда по российским дорогам
Об этом премьер заявил в ходе вчерашнего заседания Совмина Союзного государства РФ и Беларуси, прошедшего в Москве. «Мы приняли решения, касающиеся водительских удостоверений и разрешения использовать иностранные водительские удостоверения, выданные Республикой Беларусь, на территории России после 1 июля 2017 года», отметил Медведев.
Здесь необходимо пояснить: с 1 июня текущего года в РФ вступил в силу закон, запрещающий работать профессиональным водителям на территории нашего государства с национальными правами. Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций РБ, в свое время выразил надежду, что это поможет белорусам, работающим в российских транспортных компаниях, вернуться домой и закроет дефицит кадров в стране.
Но чуть позже Александр Суриков, посол России в РБ, сделал заявление, что закон нуждается в доработке и на ближайшем заседании Совмина Союзного государства примут временный акт, исключающий требование получать российские права для белорусов. Как видим, так оно и произошло.
Возвращаясь к заседанию Совмина Союзного государства РФ и Беларуси, добавим слова Медведева, который остался доволен кооперацией а секторе промышленности: «В 2016 году доля машин, оборудования и транспортных средств составила пятую часть нашего товарооборота – это очень важно для экономик наших стран. Сложились устойчивые связи между предприятиями, разработаны и применяются уникальные технические решения, которые проверены годами».
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
в Москве
В избранное