Представлен КрАЗ для загрузки сухих кормов
Уже из названия видна специфика эксплуатации модели - транспортировка и загрузка кормов в наружные бункеры птицеводческих и животноводческих ферм. Наряду с этим может использоваться для бестарной перевозки зерна, комбинированного и гранулированного корма.
Основа машины - двухосное универсальное шасси КрАЗ-5401, максимально унифицированное и адаптированное под различные силовые установки и спецнадстройки. Двигатель отвечает нормативам «Евро 5» и имеет мощность 312 л.с. Коробка механическая 2-диапазонная.
По желанию заказчика могут устанавливаться другие силовые установки, кабина, надстройка и пр. Вышеназванная спецнастройка состоит из 11-кубового 4-секционного бункера, при этом возможен монтаж 3- или 5-секционных бункеров объемами 8 куб. м и 13,75 куб. м соответственно.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
в Москве
В избранное