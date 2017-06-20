20 июня 2017, 08:03

Представлен КрАЗ для загрузки сухих кормов

«АвтоКрАЗ», презентовал свою новинку - загрузчик сухих кормов ЗСК-Ф-15, смонтированный на универсальном шасси КрАЗ-5401Н2 (4х2). Это пилотный проект в содружестве с еще одним украинским машиностроительным предприятием - ЧАО «Завод Нежинсельмаш».
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Представлен КрАЗ для загрузки сухих кормов КрАЗ

Уже из названия видна специфика эксплуатации модели - транспортировка и загрузка кормов в наружные бункеры птицеводческих и животноводческих ферм. Наряду с этим может использоваться для бестарной перевозки зерна, комбинированного и гранулированного корма.

Основа машины - двухосное универсальное шасси КрАЗ-5401, максимально унифицированное и адаптированное под различные силовые установки и спецнадстройки. Двигатель отвечает нормативам «Евро 5» и имеет мощность 312 л.с. Коробка механическая 2-диапазонная.

По желанию заказчика могут устанавливаться другие силовые установки, кабина, надстройка и пр. Вышеназванная спецнастройка состоит из 11-кубового 4-секционного бункера, при этом возможен монтаж 3- или 5-секционных бункеров объемами 8 куб. м и 13,75 куб. м соответственно.

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Представлен КрАЗ для загрузки сухих кормов
Уже из названия видна специфика эксплуатации модели - транспортировка и загрузка кормов в наружные бункеры птицеводческих и животноводческих ферм. Наряду с этим может использоваться для бестарной перевозки зерна, комбинированного и гранулированного корма.Основа машины - двухосное универсальное шасси КрАЗ-5401, максимально унифицированное и адаптированное под различные силовые установки и спецнадстройки. Двигатель отвечает нормативам «Евро 5» и имеет мощность 312 л.с. Коробка механическая 2-диапазонная. По желанию заказчика могут устанавливаться другие силовые установки, кабина, надстройка и пр. Вышеназванная спецнастройка состоит из 11-кубового 4-секционного бункера, при этом возможен монтаж 3- или 5-секционных бункеров объемами 8 куб. м и 13,75 куб. м соответственно.
2017-06-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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