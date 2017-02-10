10 февраля 2017, 13:01

Представлен обновленный хэтчбек Audi RS3 Sportback

Компания Audi представила обновленный «заряженный» хэтчбек RS3 Sportback, премьера запланирована в рамках автосалона в Женеве в марте 2017 года. Новинку ждут на российском рынке к концу года.
Внешне автомобиль изменился – он создан в стилистике рестайлингового хэтчбека Audi A3, который был показан в апреле 2016 года. Версия RS3 отличается более агрессивным аэродинамическим обвесом с серебристыми элементами и колёсами большего диаметра.
 
Под капотом предусмотрен 2,5-литровый 5-цилиндровый турбомотор, мощность которого благодаря доработкам выросла до 400 л.с., а масса двигателя снизилась почти на 30 кг. Хэтчбек сохранил прежний 7-ступенчатый «робот» и полный привод quattro. Дорожный просвет у RS3 Sportback уменьшен на 25 мм, на 20 мм расширена передняя колея.
 
Продажи нового Audi RS3 Sportback в Европе должны начаться в августе 2017 года, а на российском рынке модель, как ожидается, может появиться до конца года.

Комплектации и технические характеристики

Audi RS3 2.5 АМТ
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовхетчбек
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин367
Объем двигателя2480
Тип трансмисииРоботизированная 7
Приводполный
Городской цикл11.2
Загородный цикл6.3
Смешанный цикл8.1
ТопливоАИ-98
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Представлен обновленный хэтчбек Audi RS3 Sportback
Внешне автомобиль изменился – он создан в стилистике рестайлингового хэтчбека Audi A3, который был показан в апреле 2016 года. Версия RS3 отличается более агрессивным аэродинамическим обвесом с серебристыми элементами и колёсами большего диаметра. Под капотом предусмотрен 2,5-литровый 5-цилиндровый турбомотор, мощность которого благодаря доработкам выросла до 400 л.с., а масса двигателя снизилась почти на 30 кг. Хэтчбек сохранил прежний 7-ступенчатый «робот» и полный привод quattro. Дорожный просвет у RS3 Sportback уменьшен на 25 мм, на 20 мм расширена передняя колея. Продажи нового Audi RS3 Sportback в Европе должны начаться в августе 2017 года, а на российском рынке модель, как ожидается, может появиться до конца года.
2017-02-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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