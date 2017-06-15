15 июня 2017, 10:48

Представлен обновленный универсал Jaguar XF Sportbrake

В техническом плане новинка практически не отличается от предшественника-седана, чего не скажешь об особенностях дизайна автомобиля. В Европе купить новинку можно будет по предзаказу, потом универсал выйдет и на рынок США.
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Представлен обновленный универсал Jaguar XF Sportbrake Jaguar XF
Выбор силовых агрегатов аналогичен тому, что ставится на четырехдверку. Правда, несколько пересмотрена мощность моторов. Дизели предлагаются мощностью 163, 180, 240 и 300 л.с., причем последний вариант является «топовым». Бензиновый двигатель - только один, с турбонаддувом и мощностью 250 л.с.
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В числе уникального оснащения, доступного исключительно для универсала XF Sportbrake, идут пневматическая подвеска, выдвигаемый нажатием кнопки из салона фаркоп, задняя дверь багажного отделения с сервоприводом, панорамный люк, который управляется жестами и другие опции. 
 
Благодаря использованию нового типа кузова, объем багажника удалось увеличить до 565 литров, который может быть увеличен до вместимости в 1700 литров при сложении заднего ряда сидений. В задней части установлена самовыравнивающаяся подвеска типа Integral-Link. Автомобиль выйдет в задне- и полноприводном вариантах.

Автомобиль в 4 комплектациях (Pure, Portfolio, Prestige R-Sport и S) появится в продаже до конца текущего года. Будет ли универсал представлен в России, станет известно позже.

Комплектации и технические характеристики

Jaguar XF S 3.0 AT 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовседан
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин340
Объем двигателя2995
Тип трансмисииАвтоматическая, 8-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл11.9
Загородный цикл6.7
Смешанный цикл8.6
ТопливоАИ-95
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Отзывы по теме
Форум Jaguar XF
XF 2013 бензин 2л сообщение ИСПОЛЬЗУЙТЕ НОЖНОЙ И СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ пищит, когда ед, перед этим снимал аккумулятор, ночью был мороз (я в Мурманске) . Что может быть, коллеги?
Сергей
Jaguar XF: Исключительно прописью...
Аффтару зачОт! "Тем, кто разработал XF, можно свободно ставить пятерку по части молодежной психологии. Ведь наличие той или иной фишки в автомобиле сегодня важно. iPod – чем, простите, не приманка? Одной этой «мульки» уже может хватить для энергичной рекламной раскрутки нового XF. Как бы то ни было, ...
Jag_fan
Jaguar XF – петербургская страница
Ягуар ХF у нас стоит от 1 млн. 900 тыс. в рублях. Комплектация за эти деньги роскошная, двигатель 3,0 (240 л.с.) , более мощные - будут, конечно, дороже.
Игорь
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Представлен обновленный универсал Jaguar XF Sportbrake
Выбор силовых агрегатов аналогичен тому, что ставится на четырехдверку. Правда, несколько пересмотрена мощность моторов. Дизели предлагаются мощностью 163, 180, 240 и 300 л.с., причем последний вариант является «топовым». Бензиновый двигатель - только один, с турбонаддувом и мощностью 250 л.с.{{material_119261}}В числе уникального оснащения, доступного исключительно для универсала XF Sportbrake, идут пневматическая подвеска, выдвигаемый нажатием кнопки из салона фаркоп, задняя дверь багажного отделения с сервоприводом, панорамный люк, который управляется жестами и другие опции.  Благодаря использованию нового типа кузова, объем багажника удалось увеличить до 565 литров, который может быть увеличен до вместимости в 1700 литров при сложении заднего ряда сидений. В задней части установлена самовыравнивающаяся подвеска типа Integral-Link. Автомобиль выйдет в задне- и полноприводном вариантах.Автомобиль в 4 комплектациях (Pure, Portfolio, Prestige R-Sport и S) появится в продаже до конца текущего года. Будет ли универсал представлен в России, станет известно позже.
2017-06-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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