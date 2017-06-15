15 июня 2017, 10:48
Представлен обновленный универсал Jaguar XF Sportbrake
В техническом плане новинка практически не отличается от предшественника-седана, чего не скажешь об особенностях дизайна автомобиля. В Европе купить новинку можно будет по предзаказу, потом универсал выйдет и на рынок США.
Выбор силовых агрегатов аналогичен тому, что ставится на четырехдверку. Правда, несколько пересмотрена мощность моторов. Дизели предлагаются мощностью 163, 180, 240 и 300 л.с., причем последний вариант является «топовым». Бензиновый двигатель - только один, с турбонаддувом и мощностью 250 л.с.
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В числе уникального оснащения, доступного исключительно для универсала XF Sportbrake, идут пневматическая подвеска, выдвигаемый нажатием кнопки из салона фаркоп, задняя дверь багажного отделения с сервоприводом, панорамный люк, который управляется жестами и другие опции.
Благодаря использованию нового типа кузова, объем багажника удалось увеличить до 565 литров, который может быть увеличен до вместимости в 1700 литров при сложении заднего ряда сидений. В задней части установлена самовыравнивающаяся подвеска типа Integral-Link. Автомобиль выйдет в задне- и полноприводном вариантах.
Автомобиль в 4 комплектациях (Pure, Portfolio, Prestige R-Sport и S) появится в продаже до конца текущего года. Будет ли универсал представлен в России, станет известно позже.
Комплектации и технические характеристики
|Jaguar XF S 3.0 AT 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|седан
|Количество дверей/мест
|4/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|340
|Объем двигателя
|2995
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|11.9
|Загородный цикл
|6.7
|Смешанный цикл
|8.6
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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