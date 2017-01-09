Представлен удлиненный Volkswagen Tiguan

Кроссовер с 7-местным салоном предназначен для североамериканского рынка, но производитель в ходе презентации на автосалоне в Детройте рассказал и о европейской версии.
Обновленная версия будет называться Tiguan Allspace, а в Китае – XL. Американским покупателям она будет доступна с 2-литровым мотором мощностью 186 л.с. Автомобиль предлагается в 2 вариантах: моно- и полноприводном. Allspace получил дополнительные 215 мм длины, в результате чего характеристика составляет 4 704 мм. Также до 2 791 мм выросла колесная база, объем багажного отделения варьируется от 730 до 1170 литров.
Европейцам будут доступны несколько двигателей: бензиновые агрегаты с отдачей от 150 до 220 л.с., а также дизельные, способные генерировать 150, 190 и 240 л.с., купить можно будет только версию с полным приводом. Европейский вариант длинного Tiguan покажут в Женеве.
В список оснащения модели входит круиз-контроль, функция распознавания пешеходов, контролер рядности движения, а для европейской версии опционально доступен мультимедийный центр, полностью лишенный кнопок.
На дизель устанавливай автономный стояночный отопитель, дизели не греются, а электрический подогреватель воздуха слабый. Я за 10-15 минут до пуска двигателя дистанционно включаю отопитель и когда сажусь в машину она полностью прогревается через 10 минут до 80 градусов при -20 на улице.
Обновленная версия будет называться Tiguan Allspace, а в Китае – XL. Американским покупателям она будет доступна с 2-литровым мотором мощностью 186 л.с. Автомобиль предлагается в 2 вариантах: моно- и полноприводном. Allspace получил дополнительные 215 мм длины, в результате чего характеристика составляет 4 704 мм. Также до 2 791 мм выросла колесная база, объем багажного отделения варьируется от 730 до 1170 литров. Европейцам будут доступны несколько двигателей: бензиновые агрегаты с отдачей от 150 до 220 л.с., а также дизельные, способные генерировать 150, 190 и 240 л.с., купить можно будет только версию с полным приводом. Европейский вариант длинного Tiguan покажут в Женеве. В список оснащения модели входит круиз-контроль, функция распознавания пешеходов, контролер рядности движения, а для европейской версии опционально доступен мультимедийный центр, полностью лишенный кнопок. Цены на новый Allspace стартуют от 30 000 евро.
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