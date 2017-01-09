9 января 2017, 12:15

Представлен удлиненный Volkswagen Tiguan

Кроссовер с 7-местным салоном предназначен для североамериканского рынка, но производитель в ходе презентации на автосалоне в Детройте рассказал и о европейской версии.
Обновленная версия будет называться Tiguan Allspace, а в Китае – XL. Американским покупателям она будет доступна с 2-литровым мотором мощностью 186 л.с. Автомобиль предлагается в 2 вариантах: моно- и полноприводном. Allspace получил дополнительные 215 мм длины, в результате чего характеристика составляет 4 704 мм. Также до 2 791 мм выросла колесная база, объем багажного отделения варьируется от 730 до 1170 литров. 

Европейцам будут доступны несколько двигателей: бензиновые агрегаты с отдачей от 150 до 220 л.с., а также дизельные, способные генерировать 150, 190 и 240 л.с., купить можно будет только версию с полным приводом. Европейский вариант длинного Tiguan покажут в Женеве.
 
В список оснащения модели входит круиз-контроль, функция распознавания пешеходов, контролер рядности движения, а для европейской версии опционально доступен мультимедийный центр, полностью лишенный кнопок. 

Цены на новый Allspace стартуют от 30 000 евро.

Комплектации и технические характеристики

Volkswagen Tiguan Trendline 1.4 МТ 4х4
Год выпуска, с2016
Год выпуска, по2017
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин150
Объем двигателя1395
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл8.3
Загородный цикл6.0
Смешанный цикл6.9
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Купить авто VW, Фольксваген Тигуан

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Tiguan
На дизель устанавливай автономный стояночный отопитель, дизели не греются, а электрический подогреватель воздуха слабый. Я за 10-15 минут до пуска двигателя дистанционно включаю отопитель и когда сажусь в машину она полностью прогревается через 10 минут до 80 градусов при -20 на улице.
Вячеслав
Volkswagen и Skoda «своими» руками
"специалистов по сборке немецких и шведских автомобилей" - и какую же из упомянутых в статье моделей автор считает шведской? А вообще текст напоминает рекламу.
Старый Ворчун
Новый VW Tiguan появится в России в июле
Так уже не загорами июль месяц, а ничего ещё не известно.
Николай
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Представлен удлиненный Volkswagen Tiguan
Обновленная версия будет называться Tiguan Allspace, а в Китае – XL. Американским покупателям она будет доступна с 2-литровым мотором мощностью 186 л.с. Автомобиль предлагается в 2 вариантах: моно- и полноприводном. Allspace получил дополнительные 215 мм длины, в результате чего характеристика составляет 4 704 мм. Также до 2 791 мм выросла колесная база, объем багажного отделения варьируется от 730 до 1170 литров. Европейцам будут доступны несколько двигателей: бензиновые агрегаты с отдачей от 150 до 220 л.с., а также дизельные, способные генерировать 150, 190 и 240 л.с., купить можно будет только версию с полным приводом. Европейский вариант длинного Tiguan покажут в Женеве. В список оснащения модели входит круиз-контроль, функция распознавания пешеходов, контролер рядности движения, а для европейской версии опционально доступен мультимедийный центр, полностью лишенный кнопок. Цены на новый Allspace стартуют от 30 000 евро.
2017-01-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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