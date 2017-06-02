2 июня 2017, 11:04
Представлена финальная версия седана «Кортеж»
В СМИ появились изображения окончательного варианта дизайна базового седана правительственного проекта «Кортеж». Патентное изображение автомобиля в серийном исполнении дизайна опубликован «Роспатентом».
Отметим, что первая партия автомобилей «Кортеж» - 14 ед. - будет поставлена в Федеральную службу охраны уже до конца нынешнего года. В автосалоны новинка не поступит по вполне понятным причинам. Тем не менее, обыватели интересуются новинкой.
Патент на разработку имеет Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ). От предыдущего варианта четырехдверка отличается измененным дизайном фар головного света, другим передним бампером, а также оформлением задней крышки багажника. Базовый седан проекта «Кортеж» уже активно обкатывается на европейских дорогах. Так, в частности, тестовый прототип замечен во время испытаний в Швеции. Кузов этой же машины запечатлен во время тестового грунтования на автобусном заводе «ЛиАЗ» в подмосковном городе Ликино-Дулево.
Ранее мы писали
В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступила заявка от НАМИ на патент дизайна минивена ...Читать далее
Машины «Кортежа», как ожидается, получат название Aurus. Оно образовано начальными слогами слов Aurum ( «золото» на латыни) и Russia.
Наряду с седаном будет разработан президентский лимузин, вседорожник и минивэн. Автомобили построят на единой модульной платформе, разработанной НАМИ.
Читайте по теме
В Петербурге презентовали новый Mercedes-Benz S-Class
02.06.2017, 08:41
Шинный рынок России-2016: кто продал больше всех?
01.06.2017, 13:33
Как медвежьей хваткой Nissan Terrano покорял лесные дебри
30.05.2017, 21:22
Дорожная обстановка на подъездах к Гатчине улучшится этим летом
29.05.2017, 19:47
Не стесняйтесь петь за рулем. Это приятно и полезно
29.05.2017, 13:03
«Фронтовой» внедорожник Opel
26.05.2017, 08:23
Читайте по теме
В Петербурге презентовали новый Mercedes-Benz S-Class
02.06.2017, 08:41
Шинный рынок России-2016: кто продал больше всех?
01.06.2017, 13:33
Как медвежьей хваткой Nissan Terrano покорял лесные дебри
30.05.2017, 21:22
Дорожная обстановка на подъездах к Гатчине улучшится этим летом
29.05.2017, 19:47
Не стесняйтесь петь за рулем. Это приятно и полезно
29.05.2017, 13:03
«Фронтовой» внедорожник Opel
26.05.2017, 08:23
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Джип это лучше чем кроссовер, может быть тупой вопрос, но прошу объяснить, если лучше, то чем?
Попробуйте боковые стекла китайского производителя XYG, они достаточно закалены и мало подвержены царапинам, отзывы о этой марке для убедительности http:// www.autotriplex.ru/ otzivi_o_kitaiskih_avtosteklah_xyg_bor
Потратил на машину несколько больше чем планировал – поменял фильтры, поставил гидроборт, которые я изначально не планировал. Несмотря на это я доволен приобретением, так как машина отличная, а допы взял по настоящему необходимые.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное