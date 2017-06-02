2 июня 2017, 11:04

Представлена финальная версия седана «Кортеж»

В СМИ появились изображения окончательного варианта дизайна базового седана правительственного проекта «Кортеж». Патентное изображение автомобиля в серийном исполнении дизайна опубликован «Роспатентом».
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  Представлена финальная версия седана «Кортеж» Представлена финальная версия седана «Кортеж»
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Отметим, что первая партия автомобилей «Кортеж» - 14 ед. - будет поставлена в Федеральную службу охраны уже до конца нынешнего года. В автосалоны новинка не поступит по вполне понятным причинам. Тем не менее, обыватели интересуются новинкой.
 
Патент на разработку имеет Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ). От предыдущего варианта четырехдверка отличается измененным дизайном фар головного света, другим передним бампером, а также оформлением задней крышки багажника. Базовый седан проекта «Кортеж» уже активно обкатывается на европейских дорогах. Так, в частности, тестовый прототип замечен во время испытаний в Швеции. Кузов этой же машины запечатлен во время тестового грунтования на автобусном заводе «ЛиАЗ» в подмосковном городе Ликино-Дулево.
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Машины «Кортежа», как ожидается, получат название Aurus. Оно образовано начальными слогами слов Aurum ( «золото» на латыни) и Russia.
 
Наряду с седаном будет разработан президентский лимузин, вседорожник и минивэн. Автомобили построят на единой модульной платформе, разработанной НАМИ.

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Чем джип лучше?
Джип это лучше чем кроссовер, может быть тупой вопрос, но прошу объяснить, если лучше, то чем?
valentin79.11
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Потратил на машину несколько больше чем планировал – поменял фильтры, поставил гидроборт, которые я изначально не планировал. Несмотря на это я доволен приобретением, так как машина отличная, а допы взял по настоящему необходимые.
Станислав
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Представлена финальная версия седана «Кортеж»
Отметим, что первая партия автомобилей «Кортеж» - 14 ед. - будет поставлена в Федеральную службу охраны уже до конца нынешнего года. В автосалоны новинка не поступит по вполне понятным причинам. Тем не менее, обыватели интересуются новинкой. Патент на разработку имеет Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ). От предыдущего варианта четырехдверка отличается измененным дизайном фар головного света, другим передним бампером, а также оформлением задней крышки багажника. Базовый седан проекта «Кортеж» уже активно обкатывается на европейских дорогах. Так, в частности, тестовый прототип замечен во время испытаний в Швеции. Кузов этой же машины запечатлен во время тестового грунтования на автобусном заводе «ЛиАЗ» в подмосковном городе Ликино-Дулево.{{material_116157}}Машины «Кортежа», как ожидается, получат название Aurus. Оно образовано начальными слогами слов Aurum ( «золото» на латыни) и Russia. Наряду с седаном будет разработан президентский лимузин, вседорожник и минивэн. Автомобили построят на единой модульной платформе, разработанной НАМИ.
2017-06-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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