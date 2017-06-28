28 июня 2017, 15:50

Представлено новое поколение BMW X3

Компания BMW официально представила кроссовер BMW X3 третьего поколения с заводским индексом G01. Созданный на модульной платформе CLAR автомобиль стал крупнее предшественника.
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Колесная база BMW X3 увеличена на 54 мм, а длина кузова – на 59 мм и теперь составляет 4 716 мм. При этом разработчикам удалось снизить массу машины примерно на 50 кг.
 
Поначалу автомобиль будет предлагаться с турбодизелями объемом 2 и 3 литра, развивающими 190 и 265 л. с. соответственно. Единственная бензиновая версия - X3 M40i с рядным 6-цилиндровым турбомотором 3 литра мощностью 360 л.с. Она позволяет кроссоверу разгоняться до 100 км/ч за 4,8 сек. У машин предыдущего поколения, к примеру, самая динамичная бензиновая модификация подразумевала 306 л.с., а бензиновая – 313 л.с.
 
Поклонникам «механики» придется учесть, что такой «коробки» у X3 свежей генерации больше не будет. Все модели третьего поколения комплектуются 8-ступенчатыми «автоматами». На большинстве рынков будут предлагаться только полноприводные машины, но в Америке будет доступен и вариант с задним приводом.
 
Интерьер нового X3 выполнен в стиле «пятерки», за доплату предлагаются виртуальные приборы, а частью функций бортовой электроники можно управлять жестами. У задних пассажиров появилась регулируемая по углу наклона раздельная спинка дивана.
 
Прежний X3 продавался, как напоминает «Автостат», весьма активно, несмотря на предстоящую смену поколения: в прошлом году с конвейера завода в американском штате Южная Каролина сошло 157 000 ед. - на 14 % больше, чем годом ранее.
 
Новый кроссовер появится в продаже в конце этого года, первое время машины в Россию будут импортировать из США, но в дальнейшем локальную сборку кроссоверов, возможно, организуют на «Автоторе» в Калининграде.
 
Отметим также, что у ближайших конкурентов новинки, кроссоверов Audi Q5 и Volvo XC60 - недавно состоялась смена поколений. Еще одним соперником новинки будет Mercedes-Benz GLC-класса.

Комплектации и технические характеристики

BMW X3 xDrive35i 3.0 AT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5
Тип двигателябензин
Мощность, л.с./ об/мин306
Объем двигателя2979
Тип трансмисииавтомат 8
Приводполный
Городской цикл10.7
Загородный цикл6.9
Смешанный цикл8.3
ТопливоАИ-95
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Отзывы по теме
Форум BMW X3
Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
Алексей
Вопрос знатокам по подвеске
чтото садит аккумулятор с чего начать искать
санек
подвеска на bmwX3
| подскажите из-за чего на машине слишком жесткая подвеска, может проблема в амортизаторах или еще в чем то? Жесткая то она из-за амортизаторов, можно конечно смягчить, но надо обращаться в сервис
LenikC
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Представлено новое поколение BMW X3
Колесная база BMW X3 увеличена на 54 мм, а длина кузова – на 59 мм и теперь составляет 4 716 мм. При этом разработчикам удалось снизить массу машины примерно на 50 кг. Поначалу автомобиль будет предлагаться с турбодизелями объемом 2 и 3 литра, развивающими 190 и 265 л. с. соответственно. Единственная бензиновая версия - X3 M40i с рядным 6-цилиндровым турбомотором 3 литра мощностью 360 л.с. Она позволяет кроссоверу разгоняться до 100 км/ч за 4,8 сек. У машин предыдущего поколения, к примеру, самая динамичная бензиновая модификация подразумевала 306 л.с., а бензиновая – 313 л.с. Поклонникам «механики» придется учесть, что такой «коробки» у X3 свежей генерации больше не будет. Все модели третьего поколения комплектуются 8-ступенчатыми «автоматами». На большинстве рынков будут предлагаться только полноприводные машины, но в Америке будет доступен и вариант с задним приводом. Интерьер нового X3 выполнен в стиле «пятерки», за доплату предлагаются виртуальные приборы, а частью функций бортовой электроники можно управлять жестами. У задних пассажиров появилась регулируемая по углу наклона раздельная спинка дивана. Прежний X3 продавался, как напоминает «Автостат», весьма активно, несмотря на предстоящую смену поколения: в прошлом году с конвейера завода в американском штате Южная Каролина сошло 157 000 ед. - на 14 % больше, чем годом ранее. Новый кроссовер появится в продаже в конце этого года, первое время машины в Россию будут импортировать из США, но в дальнейшем локальную сборку кроссоверов, возможно, организуют на «Автоторе» в Калининграде. Отметим также, что у ближайших конкурентов новинки, кроссоверов Audi Q5 и Volvo XC60 - недавно состоялась смена поколений. Еще одним соперником новинки будет Mercedes-Benz GLC-класса.
2017-06-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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