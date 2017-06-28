28 июня 2017, 15:50
Представлено новое поколение BMW X3
Компания BMW официально представила кроссовер BMW X3 третьего поколения с заводским индексом G01. Созданный на модульной платформе CLAR автомобиль стал крупнее предшественника.
Колесная база BMW X3 увеличена на 54 мм, а длина кузова – на 59 мм и теперь составляет 4 716 мм. При этом разработчикам удалось снизить массу машины примерно на 50 кг.
Поначалу автомобиль будет предлагаться с турбодизелями объемом 2 и 3 литра, развивающими 190 и 265 л. с. соответственно. Единственная бензиновая версия - X3 M40i с рядным 6-цилиндровым турбомотором 3 литра мощностью 360 л.с. Она позволяет кроссоверу разгоняться до 100 км/ч за 4,8 сек. У машин предыдущего поколения, к примеру, самая динамичная бензиновая модификация подразумевала 306 л.с., а бензиновая – 313 л.с.
Поклонникам «механики» придется учесть, что такой «коробки» у X3 свежей генерации больше не будет. Все модели третьего поколения комплектуются 8-ступенчатыми «автоматами». На большинстве рынков будут предлагаться только полноприводные машины, но в Америке будет доступен и вариант с задним приводом.
Интерьер нового X3 выполнен в стиле «пятерки», за доплату предлагаются виртуальные приборы, а частью функций бортовой электроники можно управлять жестами. У задних пассажиров появилась регулируемая по углу наклона раздельная спинка дивана.
Прежний X3 продавался, как напоминает «Автостат», весьма активно, несмотря на предстоящую смену поколения: в прошлом году с конвейера завода в американском штате Южная Каролина сошло 157 000 ед. - на 14 % больше, чем годом ранее.
Новый кроссовер появится в продаже в конце этого года, первое время машины в Россию будут импортировать из США, но в дальнейшем локальную сборку кроссоверов, возможно, организуют на «Автоторе» в Калининграде.
Отметим также, что у ближайших конкурентов новинки, кроссоверов Audi Q5 и Volvo XC60 - недавно состоялась смена поколений. Еще одним соперником новинки будет Mercedes-Benz GLC-класса.
Комплектации и технические характеристики
|BMW X3 xDrive35i 3.0 AT
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5
|Тип двигателя
|бензин
|Мощность, л.с./ об/мин
|306
|Объем двигателя
|2979
|Тип трансмисии
|автомат 8
|Привод
|полный
|Городской цикл
|10.7
|Загородный цикл
|6.9
|Смешанный цикл
|8.3
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
чтото садит аккумулятор с чего начать искать
| подскажите из-за чего на машине слишком жесткая подвеска, может проблема в амортизаторах или еще в чем то? Жесткая то она из-за амортизаторов, можно конечно смягчить, но надо обращаться в сервис
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