Предзаказы на пикапы Mercedes-Benz X-Class начали принимать в Великобритании
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Пикап пока официально не представлен и нет точных данных о стоимости и комплектациях, но производитель заявляет, что интерес со стороны потенциальных покупателей к новинке весьма велик.
Сейчас будущим владельцам предлагаю внести депозит в размере 1 000 фунтов и обещают передать автомобиль в начале 2018 года.
Напомним, в октябре прошлого года компания Mercedes-Benz провела презентацию, на которой показала 2 концептуальных прототипа нового пикапа X-Class. Концепт-кары были призваны продемонстрировать внедорожные возможности новинки.
X-Class Stylish Explorer получил много декоративных элементов экстерьера и особую отделку салона из кожи и натурального дерева, а также 22-дюймовые легкосплавные колесные диски с низкопрофильной резиной.
Внедорожная версия X-Class Powerful Adventurer оборудована колесами для бездорожья, пластиковым обвесом кузова с расширителями колесных арок, лебедкой спереди и сзади.
Пикап получил V6 турбодизель MB мощностью до 265л.с., а также систему полного привода 4Matic с понижающей передачей и несколькими вариантами блокировки дифференциалов.
Производство серийного пикапа X-Class будет запущено в 2017 году в Бразилии на заводе Renault, там же будут собирать Nissan Navara и Renault Alaskan.
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| Подскажите сколько масло нужно заливать в двигатель Atego 815 4.3 объём, 2006г.в.просто компьютер показывает то 1,5 литра долить, то показывает уровень масла в норме.
я 2.5 литра заливаю, меняю каждые 3 тыс. км
Предзаказы на пикапы Mercedes-Benz X-Class начали принимать в Великобритании
Сейчас будущим владельцам предлагаю внести депозит в размере 1 000 фунтов и обещают передать автомобиль в начале 2018 года. Напомним, в октябре прошлого года компания Mercedes-Benz провела презентацию, на которой показала 2 концептуальных прототипа нового пикапа X-Class. Концепт-кары были призваны продемонстрировать внедорожные возможности новинки. X-Class Stylish Explorer получил много декоративных элементов экстерьера и особую отделку салона из кожи и натурального дерева, а также 22-дюймовые легкосплавные колесные диски с низкопрофильной резиной.Внедорожная версия X-Class Powerful Adventurer оборудована колесами для бездорожья, пластиковым обвесом кузова с расширителями колесных арок, лебедкой спереди и сзади. Пикап получил V6 турбодизель MB мощностью до 265л.с., а также систему полного привода 4Matic с понижающей передачей и несколькими вариантами блокировки дифференциалов. Производство серийного пикапа X-Class будет запущено в 2017 году в Бразилии на заводе Renault, там же будут собирать Nissan Navara и Renault Alaskan.
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