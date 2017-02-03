3 февраля 2017, 13:36

Предзаказы на пикапы Mercedes-Benz X-Class начали принимать в Великобритании

Пикап пока официально не представлен и нет точных данных о стоимости и комплектациях, но производитель заявляет, что интерес со стороны потенциальных покупателей к новинке весьма велик.
Сейчас будущим владельцам предлагаю внести депозит в размере 1 000 фунтов и обещают передать автомобиль в начале 2018 года.
 
Напомним, в октябре прошлого года компания Mercedes-Benz провела презентацию, на которой показала 2 концептуальных прототипа нового пикапа X-Class. Концепт-кары были призваны продемонстрировать внедорожные возможности новинки.
 
X-Class Stylish Explorer получил много декоративных элементов экстерьера и особую отделку салона из кожи и натурального дерева, а также 22-дюймовые легкосплавные колесные диски с низкопрофильной резиной.
Внедорожная версия X-Class Powerful Adventurer оборудована колесами для бездорожья, пластиковым обвесом кузова с расширителями колесных арок, лебедкой спереди и сзади.
 
Пикап получил V6 турбодизель MB мощностью до 265л.с., а также систему полного привода 4Matic с понижающей передачей и несколькими вариантами блокировки дифференциалов.
 
Производство серийного пикапа X-Class будет запущено в 2017 году в Бразилии на заводе Renault, там же будут собирать Nissan Navara и Renault Alaskan.
Новинки и концепт кары Мерседес Бенц, Мерседес

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Предзаказы на пикапы Mercedes-Benz X-Class начали принимать в Великобритании
Сейчас будущим владельцам предлагаю внести депозит в размере 1 000 фунтов и обещают передать автомобиль в начале 2018 года. Напомним, в октябре прошлого года компания Mercedes-Benz провела презентацию, на которой показала 2 концептуальных прототипа нового пикапа X-Class. Концепт-кары были призваны продемонстрировать внедорожные возможности новинки. X-Class Stylish Explorer получил много декоративных элементов экстерьера и особую отделку салона из кожи и натурального дерева, а также 22-дюймовые легкосплавные колесные диски с низкопрофильной резиной.Внедорожная версия X-Class Powerful Adventurer оборудована колесами для бездорожья, пластиковым обвесом кузова с расширителями колесных арок, лебедкой спереди и сзади. Пикап получил V6 турбодизель MB мощностью до 265л.с., а также систему полного привода 4Matic с понижающей передачей и несколькими вариантами блокировки дифференциалов. Производство серийного пикапа X-Class будет запущено в 2017 году в Бразилии на заводе Renault, там же будут собирать Nissan Navara и Renault Alaskan.
2017-02-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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