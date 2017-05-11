Преемника LaFerrari выпустят через 5 лет
По словам главного инженера итальянской марки Михаэля Лейтерса, это не будет дорожный автомобиль с двигателем от болида Формулы-1. Инженеры готовят мотор со скоростью вращения 2500-3000 об/мин на холостом ходу, который будет способен раскручиваться до 16000 оборотов. «Мы использовали агрегат Формулы-1 на модели F50, однако его пришлось слишком сильно дорабатывать», - пояснил Лейтерс.
Ранее глава Ferrari Серджио Маркионне опроверг информацию о том, что итальянская марка откажется от 12-цилиндровых атмосферных двигателей ради турбомоторов. Глава отдела по разработке новых двигателей добавил, что использование турбокомпрессоров на этих агрегатах – «совершенное безумие». Тем не менее, подобные моторы войдут в состав гибридных силовых установок.
Нынешний Ferrari LaFerrari приводится в движение как раз 963-сильной гибридной установкой. В ее состав входят 6,3-литровый мотор V12, электрический агрегат и комплект литий-ионных батарей. В качестве трансмиссии выступает 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.
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