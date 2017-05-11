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11 мая 2017, 10:39

Преемника LaFerrari выпустят через 5 лет

Инженеры Ferrari активно работают над созданием преемника суперкара LaFerrari. Автомобиль, на котором реализуют множество инновационных технических решений, должен появиться на мировом авторынке через 5 лет.
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По словам главного инженера итальянской марки Михаэля Лейтерса, это не будет дорожный автомобиль с двигателем от болида Формулы-1. Инженеры готовят мотор со скоростью вращения 2500-3000 об/мин на холостом ходу, который будет способен раскручиваться до 16000 оборотов. «Мы использовали агрегат Формулы-1 на модели F50, однако его пришлось слишком сильно дорабатывать», - пояснил Лейтерс.

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Ранее глава Ferrari Серджио Маркионне опроверг информацию о том, что итальянская марка откажется от 12-цилиндровых атмосферных двигателей ради турбомоторов. Глава отдела по разработке новых двигателей добавил, что использование турбокомпрессоров на этих агрегатах – «совершенное безумие». Тем не менее, подобные моторы войдут в состав гибридных силовых установок.

Нынешний Ferrari LaFerrari приводится в движение как раз 963-сильной гибридной установкой. В ее состав входят 6,3-литровый мотор V12, электрический агрегат и комплект литий-ионных батарей. В качестве трансмиссии выступает 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

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Отзывы по теме
Форум Ferrari 599 GTB Fiorano
Очень классная тачка !!!Помечтать можно!!!
леди
Форум Ferrari F40
Да, феррари ф40 шедевр всех времен и народов. Просто слов нету
Антипутин
Форум Ferrari 456
такая бестия ) ) ) ) http:// auto.ria.com/ auto_ferrari_456_11262640.html да за такую машину .........яб каждую ее частичку сам перебирал и каждый болтик ....мечта ....
дима
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Преемника LaFerrari выпустят через 5 лет
По словам главного инженера итальянской марки Михаэля Лейтерса, это не будет дорожный автомобиль с двигателем от болида Формулы-1. Инженеры готовят мотор со скоростью вращения 2500-3000 об/мин на холостом ходу, который будет способен раскручиваться до 16000 оборотов. «Мы использовали агрегат Формулы-1 на модели F50, однако его пришлось слишком сильно дорабатывать», - пояснил Лейтерс.{{material_117279}} Ранее глава Ferrari Серджио Маркионне опроверг информацию о том, что итальянская марка откажется от 12-цилиндровых атмосферных двигателей ради турбомоторов. Глава отдела по разработке новых двигателей добавил, что использование турбокомпрессоров на этих агрегатах – «совершенное безумие». Тем не менее, подобные моторы войдут в состав гибридных силовых установок.Нынешний Ferrari LaFerrari приводится в движение как раз 963-сильной гибридной установкой. В ее состав входят 6,3-литровый мотор V12, электрический агрегат и комплект литий-ионных батарей. В качестве трансмиссии выступает 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.
2017-05-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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