3 января 2017, 08:25

Премьеру Pagani Huayra Roadster ожидаем к весне

Pagani Huayra Roadster должен был дебютировать еще в августе прошлого года на Pebble Beach Concours d’Elegance, но суперкар с открытым верхом так и не появился. Но вот пришла информация от автопроизводителя, в которой говорится, что машину можно будет увидеть через 2 месяца, на Женевском автосалоне.
Премьеру Pagani Huayra Roadster ожидаем к весне
Чтобы облегчить ожидание, компания Pagani опубликовала пару тизеров своего очередного драгоценного камня, который, как ожидается, покажет новую заднюю «палубу» и съемную жесткую крышу из углеродного волокна. Она будет выполнена в том же ключе, что и у родстера Zonda. Зная, здоровую одержимость компании держать массу автомобилей как можно ниже, в «сухом» состоянии новый родстер может весить примерно как купе – в пределах 1350 кг.
 
Скорее всего, родстер будет использовать переработанный задний диффузор и новый дизайн фар. Заметна пара контрфорсов, включающих многочисленные отверстия, видны новые боковые юбки.  
 
Производство Pagani Huayra Roadster  будет ограничено 100 ед. и, скорее всего, все они уже предварительно проданы. Как и в случае с купе, 730-сильную мощность «открывашки» будет обеспечивать битурбированный 6-литровый V12 от Mercedes-AMG (1 000 Нм). «Сотню» автомобиль выстреливает за 3,3 секунды, «максималка» находится на уровне 370 км/ч.

Новинки и концепт кары Пагани

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Диски
Какие диски подходит на т2 размером 14 заранее спосибо
Маке
Не горят габаритные огни, приборная панель, регуляторы обдува, регулировка обогрева сиденья
Почему когда включаю зажигание загораются габориты а когда включаю их и фары они тухнут?
Леха
Автоцентр ДАКАР (салон Hyundai на Пулковском шоссе) | отзывы
Внес залог за машину за два месяца ни одного звонка .Нашел машину в другом салоне теперь не могу вернуть деньги кормят завтроками не оф дилер а лохотрон
Анатолий
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Pagani Автомудрость Pagani АвтоПитер Pagani Дизайн и тюнинг Pagani Новинки и концепт кары Pagani Новости и акции автосалонов Pagani Автосалоны и дилеры марки Pagani Аренда и прокат авто марки Pagani Автоклубы и форумы автозавчастей марки Pagani Автосервисы и магазины автозапчастей марки Pagani
Главные материалы
Тест-драйв Audi A4: азы дисциплины
Главное в 2016-м. С чем вступаем в год грядущий?
Приходится ли Вам сегодня экономить на авто?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 26 моделей
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 25 моделей
Класс B
FAW Vita и еще 81 модель
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 30 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Премьеру Pagani Huayra Roadster ожидаем к весне
Чтобы облегчить ожидание, компания Pagani опубликовала пару тизеров своего очередного драгоценного камня, который, как ожидается, покажет новую заднюю «палубу» и съемную жесткую крышу из углеродного волокна. Она будет выполнена в том же ключе, что и у родстера Zonda. Зная, здоровую одержимость компании держать массу автомобилей как можно ниже, в «сухом» состоянии новый родстер может весить примерно как купе – в пределах 1350 кг. Скорее всего, родстер будет использовать переработанный задний диффузор и новый дизайн фар. Заметна пара контрфорсов, включающих многочисленные отверстия, видны новые боковые юбки.   Производство Pagani Huayra Roadster  будет ограничено 100 ед. и, скорее всего, все они уже предварительно проданы. Как и в случае с купе, 730-сильную мощность «открывашки» будет обеспечивать битурбированный 6-литровый V12 от Mercedes-AMG (1 000 Нм). «Сотню» автомобиль выстреливает за 3,3 секунды, «максималка» находится на уровне 370 км/ч.
2017-01-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2016 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG