Премьеру Pagani Huayra Roadster ожидаем к весне

Pagani Huayra Roadster должен был дебютировать еще в августе прошлого года на Pebble Beach Concours d’Elegance, но суперкар с открытым верхом так и не появился. Но вот пришла информация от автопроизводителя, в которой говорится, что машину можно будет увидеть через 2 месяца, на Женевском автосалоне.
Чтобы облегчить ожидание, компания Pagani опубликовала пару тизеров своего очередного драгоценного камня, который, как ожидается, покажет новую заднюю «палубу» и съемную жесткую крышу из углеродного волокна. Она будет выполнена в том же ключе, что и у родстера Zonda. Зная, здоровую одержимость компании держать массу автомобилей как можно ниже, в «сухом» состоянии новый родстер может весить примерно как купе – в пределах 1350 кг.
Скорее всего, родстер будет использовать переработанный задний диффузор и новый дизайн фар. Заметна пара контрфорсов, включающих многочисленные отверстия, видны новые боковые юбки.
Производство Pagani Huayra Roadster будет ограничено 100 ед. и, скорее всего, все они уже предварительно проданы. Как и в случае с купе, 730-сильную мощность «открывашки» будет обеспечивать битурбированный 6-литровый V12 от Mercedes-AMG (1 000 Нм). «Сотню» автомобиль выстреливает за 3,3 секунды, «максималка» находится на уровне 370 км/ч.
Чтобы облегчить ожидание, компания Pagani опубликовала пару тизеров своего очередного драгоценного камня, который, как ожидается, покажет новую заднюю «палубу» и съемную жесткую крышу из углеродного волокна. Она будет выполнена в том же ключе, что и у родстера Zonda. Зная, здоровую одержимость компании держать массу автомобилей как можно ниже, в «сухом» состоянии новый родстер может весить примерно как купе – в пределах 1350 кг. Скорее всего, родстер будет использовать переработанный задний диффузор и новый дизайн фар. Заметна пара контрфорсов, включающих многочисленные отверстия, видны новые боковые юбки. Производство Pagani Huayra Roadster будет ограничено 100 ед. и, скорее всего, все они уже предварительно проданы. Как и в случае с купе, 730-сильную мощность «открывашки» будет обеспечивать битурбированный 6-литровый V12 от Mercedes-AMG (1 000 Нм). «Сотню» автомобиль выстреливает за 3,3 секунды, «максималка» находится на уровне 370 км/ч.
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