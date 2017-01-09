Презентован Chevrolet Traverse, ожидаемый в России
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Событие состоялось в рамках международного автосалона в Детройте. Разработчики оснастили новинку полным пакетом средств безопасности: камерой кругового обзора, системами экстренного торможения, а также распознавания пешеходов и животных.
Новинка презентована с 2 двигателями: 3,6-литровым V6 мощностью 305 л.с. и 2-литровым Ecotec 255 л.с. Оба двигателя работают в паре с 9-ступенчатой коробкой передач.
Полный привод будет доступен на всех комплектациях, кроме RS. Автомобиль получил систему Teen Driver, позволяющую устанавливать лимит скорости, если за рулем находится начинающий водитель.
Ранее сообщалось, что базовая переднеприводная версия кроссовера в Америке стоит от 28 700 долларов, полноприводная - от 33 300 долларов.
От Шнивы просто балдею! Брал в 2013 в ноябре, полный пакет, но без кондюка (живу на севере, он тут мне ненужен) . Ну да, расход и мощность движка не айс. Ну а в остальном просто кайф. Есть еще Хундай-Солярис, но он так-по городу помотаться да для жены. Шнива же это песня просто, когда за грибами, на ...
Шевроле блейзер 1995г, 4.3 литра, v6, 193 лошадки, 4wd.
Очень класный автомобиль. Технически не очень сложный и ремонтопригодный.
Симпатичный дизайн. Двигатель давольно мощный борт.комп позволяет АКПП И ДВС втапить педаль в пол да так, аж вдавливает в сидение.
Постоянный задней привод, с лёким ножатием ...
Презентован Chevrolet Traverse, ожидаемый в России
Новинка презентована с 2 двигателями: 3,6-литровым V6 мощностью 305 л.с. и 2-литровым Ecotec 255 л.с. Оба двигателя работают в паре с 9-ступенчатой коробкой передач. Полный привод будет доступен на всех комплектациях, кроме RS. Автомобиль получил систему Teen Driver, позволяющую устанавливать лимит скорости, если за рулем находится начинающий водитель. Ранее сообщалось, что базовая переднеприводная версия кроссовера в Америке стоит от 28 700 долларов, полноприводная - от 33 300 долларов.
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