9 января 2017, 18:15

Презентован Chevrolet Traverse, ожидаемый в России

Событие состоялось в рамках международного автосалона в Детройте. Разработчики оснастили новинку полным пакетом средств безопасности: камерой кругового обзора, системами экстренного торможения, а также распознавания пешеходов и животных.
Новинка презентована с 2 двигателями: 3,6-литровым V6 мощностью 305 л.с. и 2-литровым Ecotec 255 л.с. Оба двигателя работают в паре с 9-ступенчатой коробкой передач.
 
Полный привод будет доступен на всех комплектациях, кроме RS. Автомобиль получил систему Teen Driver, позволяющую устанавливать лимит скорости, если за рулем находится начинающий водитель.
 
Ранее сообщалось, что базовая переднеприводная версия кроссовера в Америке стоит от 28 700 долларов, полноприводная - от 33 300 долларов.
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Презентован Chevrolet Traverse, ожидаемый в России
Новинка презентована с 2 двигателями: 3,6-литровым V6 мощностью 305 л.с. и 2-литровым Ecotec 255 л.с. Оба двигателя работают в паре с 9-ступенчатой коробкой передач. Полный привод будет доступен на всех комплектациях, кроме RS. Автомобиль получил систему Teen Driver, позволяющую устанавливать лимит скорости, если за рулем находится начинающий водитель. Ранее сообщалось, что базовая переднеприводная версия кроссовера в Америке стоит от 28 700 долларов, полноприводная - от 33 300 долларов.
2017-01-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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