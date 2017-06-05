5 июня 2017, 09:14
Презентован концепт-кар Renault Trezor
Модель, впервые показанную в микроблоге автопроизводителя, уже назвали «ракушка». В серийное производство образец, вероятнее всего, не пойдет. Он призван показать вектор развития Renault.
Первый прототип Renault Trezor был представлен еще в прошлом году в Париже и получил высокую оценку в рамках Concorso d’Eleganza Villa d’Este. Сейчас благодаря публикации в интернет-источниках автопроизводитель, по сути. провел официальную презентацию, заявив, что данный концепт призван вернуть бренду востребованность.
Кроме необычного внешнего вида авто получил двигатель мощностью 350 л.с., позаимствованный от модели Formula E Formula. Для разгона до 100 км/ч модели требуется 4 сек. Новинка получила мощные колесные арки, которые скрывают 21-дюймовые колеса спереди и 22-дюймовые сзади.
По мнению экспертов, если Trezor действительно является будущим компании, то Renault ждет возвращение на рынок США.
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