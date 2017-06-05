5 июня 2017, 09:14

Презентован концепт-кар Renault Trezor

Модель, впервые показанную в микроблоге автопроизводителя, уже назвали «ракушка». В серийное производство образец, вероятнее всего, не пойдет. Он призван показать вектор развития Renault.
^
Первый прототип Renault Trezor был представлен еще в прошлом году в Париже и получил высокую оценку в рамках Concorso d’Eleganza Villa d’Este. Сейчас благодаря публикации в интернет-источниках автопроизводитель, по сути. провел официальную презентацию, заявив, что данный концепт призван вернуть бренду востребованность.
 
Кроме необычного внешнего вида авто получил двигатель мощностью 350 л.с., позаимствованный от модели Formula E Formula. Для разгона до 100 км/ч модели требуется 4 сек. Новинка получила мощные колесные арки, которые скрывают 21-дюймовые колеса спереди и 22-дюймовые сзади.
 
По мнению экспертов, если Trezor действительно является будущим компании, то Renault ждет возвращение на рынок США.
Новинки и концепт кары Рено

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Renault Magnum
Привет всем!У меня такая проблема на магнуме 440,2005года, когда пробуксовывает заднее колесо на панеле засвечивается знак стоп впоследствии чего неработает автомат и притормажевает колесо, но стоит выключить зажигание и включить обратно проблема изчезает.Но даже если не пробуксовывать, а просто нажать ...
Slavyan83
Форум Renault Premium
пропала нижняя половинка на прянику евро3 что может быть?
Дмитрий
Форум Renault Master
при установке форсунки сорвали резьбу в головке! что делать? подскажите пожалуйста!
ВАСЕК
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Renault Автомудрость Renault АвтоПитер Renault Дизайн и тюнинг Renault Новинки и концепт кары Renault Новости и акции автосалонов Renault Автосалоны и дилеры марки Renault Аренда и прокат авто марки Renault Автоклубы и форумы автозавчастей марки Renault Автосервисы и магазины автозапчастей марки Renault
Главные материалы
Беспилотники вне закона: как успеть за будущим?
В Петербурге презентовали новый Mercedes-Benz S-Class
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс E
Peugeot 607 и еще 23 модели
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 4 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Презентован концепт-кар Renault Trezor
Первый прототип Renault Trezor был представлен еще в прошлом году в Париже и получил высокую оценку в рамках Concorso d’Eleganza Villa d’Este. Сейчас благодаря публикации в интернет-источниках автопроизводитель, по сути. провел официальную презентацию, заявив, что данный концепт призван вернуть бренду востребованность. Кроме необычного внешнего вида авто получил двигатель мощностью 350 л.с., позаимствованный от модели Formula E Formula. Для разгона до 100 км/ч модели требуется 4 сек. Новинка получила мощные колесные арки, которые скрывают 21-дюймовые колеса спереди и 22-дюймовые сзади. По мнению экспертов, если Trezor действительно является будущим компании, то Renault ждет возвращение на рынок США.
2017-06-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Йошкар-Ола Республика Татарстан Саратовская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG