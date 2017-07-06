6 июля 2017, 13:24
Президент протестировал отечественный лимузин «Кортеж»
По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, Владимир Путин остался доволен лимузином из проекта «Кортеж», который указан как «прототип А». Именно эти автомобили Федеральная служба охраны получит до конца 2017 года. Массовый выпуск автомобиля планируется к выпуску к инаугурации президента, которая состоится в 2018 году.
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Проект «Кортеж» был создан пять лет назад, когда была озвучена критика в адрес государственных деятелей, которые преимущественно пользуются автомобилями иностранного производства. Обычно главы стран, в которых есть собственная автомобильная промышленность, передвигаются исключительно на транспорте отечественного производства.
Президентский лимузин снабдили 21-цилиндровым 860-сильным мотором с 4 турбинами. В первый год производства запланирован выпуск 200 экземпляров. Сегодня автомобили уже прошли краш-тесты в Германии и России.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
проезжал там мимо, фото в новости вообще не от туда, там совершенно другие т.с.
| Кому: cudrin А затем, чтобы пассажирам комфортно было, это же не гоночный болид, чтобы не нем виражи закладывать. Зато по нашим дорого ее фиг пробьешь, и едет мягко, у меня до него была ниссан кашкая, так после него мой хавейл как лимузин над колдобинами плывет.
| Кому: Victor77 Ну так и надо. Прям сразу же застраховать. Мало ли что
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