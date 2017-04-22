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22 апреля 2017, 23:43

Прибрежный участок трассы М-4 «Дон» обновляется в ожидании путешественников

Главная «курортная» автомагистраль страны – М-4 «Дон» готовится к наплыву отдыхающих, которые в конце мая, что называется, «повалят толпой» со всех регионов России на Черноморское побережье.
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  Прибрежный участок трассы М-4 «Дон» обновляется в ожидании путешественников Прибрежный участок трассы М-4 «Дон» обновляется в ожидании путешественников Прибрежный участок трассы М-4 «Дон» обновляется в ожидании путешественников Прибрежный участок трассы М-4 «Дон» обновляется в ожидании путешественников Прибрежный участок трассы М-4 «Дон» обновляется в ожидании путешественников Прибрежный участок трассы М-4 «Дон» обновляется в ожидании путешественников
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фото
  
В этой связи особое значение приобретает состояние трассы непосредственно в зоне нахождения пансионатов и санаториев, поскольку именно здесь, в силу слабой пропускной способности магистрали (двухполосный трафик), в сезон наблюдаются многокилометровые пробки.
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Как сегодня лично убедился корреспондент портала 110km.ru, дорожные работы ведутся преимущественно на участках М-4 - от новой развязки в Джубге до Геленджика. Там, где федеральная трасса по касательной обходит районный центр, имеется сужение проезжей части в связи с работами по ремонту путепровода.
 
Однако, самые серьезные работы ведутся на окраине Архипо-Осиповки в направлении Новороссийска. Здесь производится обновление не только верхних слоев асфальта, но и полная замена основания. На данный момент поток следует по одной полосе с регулировкой в ручном режиме.
 
На протяжении нескольких километров (от Архипо-Осиповки до с. Возрождение) дорожные строители меняют водоотводы в природоохранных зонах прибрежной полосы.
 
Попутно добавим, что вплоть до 31 мая 2017 года движение грузовиков полной массой 12 тонн на участке с км 1385 по км 1442 с 8 до 22 час. запрещено. 

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Прибрежный участок трассы М-4 «Дон» обновляется в ожидании путешественников
В этой связи особое значение приобретает состояние трассы непосредственно в зоне нахождения пансионатов и санаториев, поскольку именно здесь, в силу слабой пропускной способности магистрали (двухполосный трафик), в сезон наблюдаются многокилометровые пробки.{{material_118831}} Как сегодня лично убедился корреспондент портала 110km.ru, дорожные работы ведутся преимущественно на участках М-4 - от новой развязки в Джубге до Геленджика. Там, где федеральная трасса по касательной обходит районный центр, имеется сужение проезжей части в связи с работами по ремонту путепровода. Однако, самые серьезные работы ведутся на окраине Архипо-Осиповки в направлении Новороссийска. Здесь производится обновление не только верхних слоев асфальта, но и полная замена основания. На данный момент поток следует по одной полосе с регулировкой в ручном режиме.  На протяжении нескольких километров (от Архипо-Осиповки до с. Возрождение) дорожные строители меняют водоотводы в природоохранных зонах прибрежной полосы.  Попутно добавим, что вплоть до 31 мая 2017 года движение грузовиков полной массой 12 тонн на участке с км 1385 по км 1442 с 8 до 22 час. запрещено. 
2017-04-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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