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22 апреля 2017, 23:43
Прибрежный участок трассы М-4 «Дон» обновляется в ожидании путешественников
Главная «курортная» автомагистраль страны – М-4 «Дон» готовится к наплыву отдыхающих, которые в конце мая, что называется, «повалят толпой» со всех регионов России на Черноморское побережье.
В этой связи особое значение приобретает состояние трассы непосредственно в зоне нахождения пансионатов и санаториев, поскольку именно здесь, в силу слабой пропускной способности магистрали (двухполосный трафик), в сезон наблюдаются многокилометровые пробки.
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Как сегодня лично убедился корреспондент портала 110km.ru, дорожные работы ведутся преимущественно на участках М-4 - от новой развязки в Джубге до Геленджика. Там, где федеральная трасса по касательной обходит районный центр, имеется сужение проезжей части в связи с работами по ремонту путепровода.
Однако, самые серьезные работы ведутся на окраине Архипо-Осиповки в направлении Новороссийска. Здесь производится обновление не только верхних слоев асфальта, но и полная замена основания. На данный момент поток следует по одной полосе с регулировкой в ручном режиме.
На протяжении нескольких километров (от Архипо-Осиповки до с. Возрождение) дорожные строители меняют водоотводы в природоохранных зонах прибрежной полосы.
Попутно добавим, что вплоть до 31 мая 2017 года движение грузовиков полной массой 12 тонн на участке с км 1385 по км 1442 с 8 до 22 час. запрещено.
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