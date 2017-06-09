Приграничные дороги Ленинградской области могут стать федеральными
С такой просьбой губернатор 47-го региона Александр Дрозденко обратился к министру транспорта России Максиму Соколову.
В официальном обращении говорится следующее: «Основное движение большегрузных автомобилей происходит по федеральным трассам, однако есть ряд областных дорог, которые несут такую же нагрузку, так как по ним идет выезд на федеральные дороги от международных пограничных пунктов пропуска. Например, интенсивность движения по дороге «Выборг – Светогорск» достигает 10 тыс. автомобилей в сутки».
Если решение будет положительным, содержание переданных автодорог будет осуществляться за счёт федерального Дорожного фонда. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.
Для справки: автодорожная сеть Ленинградской области - это около 12 тыс. км, из которых 1,5 тыс. км - федеральные трассы, а около 10 тыс. км – региональные дороги.
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