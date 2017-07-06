6 июля 2017, 19:50

Приморский депутат призвал решить проблему «ЭРА-ГЛОНАСС»

Депутат из Владивостока Андрей Андрейченко привлек внимание Государственной думы к проблеме установки на автомобили тревожной кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС». Из-за законодательных требований и распространения спекулятивных схем, тысячи автомобилей не могут покинуть свободный порт Владивосток.
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По новым правилам, с 21 июня таможня начала выдачу ПТС только при наличии кнопки вызова экстренных служб, купленной у производителя. Поэтому все купленные автомобили, не оборудованные требуемым устройством, не имеют права покидать пределы порта.

Стоимость оборудования - около 70 тыс рублей. Добавим сюда оплату хранения транспортного средства в порту и поймем, что автомобиль для владельца становится все дороже, причем в буквальном смысле. С начала текущего месяца право работы с компанией «ГЛОНАСС» осталось только у двух приморских предприятий - Сумотори» и ВМР. Эта мера должна оставить недобросовестные мастерские по установке кнопок без работы.

Депутат Андрейченко призвал Госдуму разобраться в сложившейся ситуации, почему цена на обязательное оборудование столь сильно бьет по карману покупателей, почему компаний по установке на все Приморье только две. В результате нововведений импорт иномарок во Владивосток упал на 50%. Недовольные происходящими событиям активисты считают, что в Приморском крае создан искусственный дефицит оборудования экстренного реагирования.
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Отзывы по теме
Отзывы про Хавейл.
| Кому: vischniackov Да ничего не ломалось пока, рано ему еще, не считая сгоревшей лампочки поменяли по гарантии, да и кнопка открывания двери раз примерзла зимой после мойки, но это не считаю поломкой. С запчастями проблем вроде не, я так не ремонтировал еще серьезно, но вроде есть аналоги, и оригинал ...
ВикторФаз
Путешествие к Черному морю
Мы вот недавно в Сочи на машине приехали, отличный был путь, интересный. у нас два водителя, мы менялись и не устали.
Victor77
Первая машина: иномарка или убитый ВАЗ?
| Кому: Victor77 Ну так и надо. Прям сразу же застраховать. Мало ли что
katyak
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Приморский депутат призвал решить проблему «ЭРА-ГЛОНАСС»
{{material_117887}}По новым правилам, с 21 июня таможня начала выдачу ПТС только при наличии кнопки вызова экстренных служб, купленной у производителя. Поэтому все купленные автомобили, не оборудованные требуемым устройством, не имеют права покидать пределы порта.Стоимость оборудования - около 70 тыс рублей. Добавим сюда оплату хранения транспортного средства в порту и поймем, что автомобиль для владельца становится все дороже, причем в буквальном смысле. С начала текущего месяца право работы с компанией «ГЛОНАСС» осталось только у двух приморских предприятий - Сумотори» и ВМР. Эта мера должна оставить недобросовестные мастерские по установке кнопок без работы.Депутат Андрейченко призвал Госдуму разобраться в сложившейся ситуации, почему цена на обязательное оборудование столь сильно бьет по карману покупателей, почему компаний по установке на все Приморье только две. В результате нововведений импорт иномарок во Владивосток упал на 50%. Недовольные происходящими событиям активисты считают, что в Приморском крае создан искусственный дефицит оборудования экстренного реагирования.
2017-07-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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