8 февраля 2017, 09:45

Принимаются заказы на обновленный Chery Tiggo 3

Представители российского офиса бренда объявили о старте приема заказов на кроссовер Chery Tiggo 3. Отмечается, что базовое исполнение новинки обойдется российским покупателям в 817 000 рублей.
Ранее один из официальных дилеров Chery в России сообщал, что цена нового кроссовера Chery Tiggo 3 составит от 819 900 рублей, однако на самом деле новинка оказалась несколько дешевле. Все комплектации кроссовера имеют под капотом 1,6-литровый бензиновый мотор, который способен генерировать 126 л.с.
 
Отмечается, что вариатор предусмотрен лишь для «топового» исполнения, в то время как для более доступных моделей предусмотрена 5-ступенчатая МКПП.
 
Базовое исполнения MT Comfort получило внушительный список оснащения, в который вошли противотуманные осветители, регулируемая передняя оптика, электропривод боковых зеркал, задний парктроник, круиз-контроль, фронтальные подушки безопасности, набор зимних опций, кондиционер, а также аудиосистему с интерфейсом USB и четырьмя динамиками.
 
Также в линейке комплектаций нового Chery Tiggo 3 следует исполнение Luxury MT, которое оснащается хромированными дисками колес, отделкой из кожи и ткани в салоне, кондиционером, также мультимедийной системой, которая синхронизируется с гаджетами на ОС Android. Такая версия обойдется россиянам в 859 900 рублей, а за вариатор, доступный в версии Luxury, придется доплатить еще 50 000 рублей. Следует отметить, что ближайшим конкурентом нового Chery Tiggo 3 станет Hyundai Creta, базовое исполнение которого предложено по цене 749 900 рублей.
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Отзывы по теме
Форум Chery Tiggo (Т11)
Владею данным автомобилем 8 месяцев.Брам б.у.На автомобиль жаловаться не буду, авто хорош.Читал на форумах отзывы одни негативы.Купил и понял, что те отзывы писали любители обос....ть чери тиго.Динамика хорошая, дорогу держит прекрасно разгонял его до 160км идет не напрягаясь можно было еще попробовать ...
Владелиц ЧЕРИ ТИГО Т11 1.
Форум Chery B14
Чери Б-14 в этом году в мае месяце будет 10 лет -ни одной поломки ( сборка Китай ) . Очень довольна! 204000 прогон! Надо сказать -зацвела . Решили продать и купить такую же - а их уже не продают. Вот беда где. ( Лучше хорошая колбаса , чем дешевые вые@оны)
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привет у меня расход показывает 9 по комп пробег 3000 и 3 месяца как купил
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Принимаются заказы на обновленный Chery Tiggo 3
Ранее один из официальных дилеров Chery в России сообщал, что цена нового кроссовера Chery Tiggo 3 составит от 819 900 рублей, однако на самом деле новинка оказалась несколько дешевле. Все комплектации кроссовера имеют под капотом 1,6-литровый бензиновый мотор, который способен генерировать 126 л.с. Отмечается, что вариатор предусмотрен лишь для «топового» исполнения, в то время как для более доступных моделей предусмотрена 5-ступенчатая МКПП. Базовое исполнения MT Comfort получило внушительный список оснащения, в который вошли противотуманные осветители, регулируемая передняя оптика, электропривод боковых зеркал, задний парктроник, круиз-контроль, фронтальные подушки безопасности, набор зимних опций, кондиционер, а также аудиосистему с интерфейсом USB и четырьмя динамиками. Также в линейке комплектаций нового Chery Tiggo 3 следует исполнение Luxury MT, которое оснащается хромированными дисками колес, отделкой из кожи и ткани в салоне, кондиционером, также мультимедийной системой, которая синхронизируется с гаджетами на ОС Android. Такая версия обойдется россиянам в 859 900 рублей, а за вариатор, доступный в версии Luxury, придется доплатить еще 50 000 рублей. Следует отметить, что ближайшим конкурентом нового Chery Tiggo 3 станет Hyundai Creta, базовое исполнение которого предложено по цене 749 900 рублей.
2017-02-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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