Принимаются заказы на обновленный Chery Tiggo 3

Представители российского офиса бренда объявили о старте приема заказов на кроссовер Chery Tiggo 3. Отмечается, что базовое исполнение новинки обойдется российским покупателям в 817 000 рублей.
Ранее один из официальных дилеров Chery в России сообщал, что цена нового кроссовера Chery Tiggo 3 составит от 819 900 рублей, однако на самом деле новинка оказалась несколько дешевле. Все комплектации кроссовера имеют под капотом 1,6-литровый бензиновый мотор, который способен генерировать 126 л.с.
Отмечается, что вариатор предусмотрен лишь для «топового» исполнения, в то время как для более доступных моделей предусмотрена 5-ступенчатая МКПП.
Базовое исполнения MT Comfort получило внушительный список оснащения, в который вошли противотуманные осветители, регулируемая передняя оптика, электропривод боковых зеркал, задний парктроник, круиз-контроль, фронтальные подушки безопасности, набор зимних опций, кондиционер, а также аудиосистему с интерфейсом USB и четырьмя динамиками.
Также в линейке комплектаций нового Chery Tiggo 3 следует исполнение Luxury MT, которое оснащается хромированными дисками колес, отделкой из кожи и ткани в салоне, кондиционером, также мультимедийной системой, которая синхронизируется с гаджетами на ОС Android. Такая версия обойдется россиянам в 859 900 рублей, а за вариатор, доступный в версии Luxury, придется доплатить еще 50 000 рублей. Следует отметить, что ближайшим конкурентом нового Chery Tiggo 3 станет Hyundai Creta, базовое исполнение которого предложено по цене 749 900 рублей.
Владею данным автомобилем 8 месяцев.Брам б.у.На автомобиль жаловаться не буду, авто хорош.Читал на форумах отзывы одни негативы.Купил и понял, что те отзывы писали любители обос....ть чери тиго.Динамика хорошая, дорогу держит прекрасно разгонял его до 160км идет не напрягаясь можно было еще попробовать ...
Чери Б-14 в этом году в мае месяце будет 10 лет -ни одной поломки ( сборка Китай ) . Очень довольна! 204000 прогон! Надо сказать -зацвела . Решили продать и купить такую же - а их уже не продают. Вот беда где. ( Лучше хорошая колбаса , чем дешевые вые@оны)
Ранее один из официальных дилеров Chery в России сообщал, что цена нового кроссовера Chery Tiggo 3 составит от 819 900 рублей, однако на самом деле новинка оказалась несколько дешевле. Все комплектации кроссовера имеют под капотом 1,6-литровый бензиновый мотор, который способен генерировать 126 л.с. Отмечается, что вариатор предусмотрен лишь для «топового» исполнения, в то время как для более доступных моделей предусмотрена 5-ступенчатая МКПП. Базовое исполнения MT Comfort получило внушительный список оснащения, в который вошли противотуманные осветители, регулируемая передняя оптика, электропривод боковых зеркал, задний парктроник, круиз-контроль, фронтальные подушки безопасности, набор зимних опций, кондиционер, а также аудиосистему с интерфейсом USB и четырьмя динамиками. Также в линейке комплектаций нового Chery Tiggo 3 следует исполнение Luxury MT, которое оснащается хромированными дисками колес, отделкой из кожи и ткани в салоне, кондиционером, также мультимедийной системой, которая синхронизируется с гаджетами на ОС Android. Такая версия обойдется россиянам в 859 900 рублей, а за вариатор, доступный в версии Luxury, придется доплатить еще 50 000 рублей. Следует отметить, что ближайшим конкурентом нового Chery Tiggo 3 станет Hyundai Creta, базовое исполнение которого предложено по цене 749 900 рублей.
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