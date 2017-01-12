12 января 2017, 17:09

Приостановлены поставки в Россию Alfa Romeo

Компания Fiat Chrysler Automobiles сообщила о временных трудностях, но известно, что марка останется на российском рынке. По некоторым данным, поставки возобновят в марте этого года.

К весне в страну привезут машины, выпущенные в прошлом году, – хэтчбеки Giulietta и Alfa Romeo. По состоянию на октябрь минувшего года на российском сайте Alfa Romeo была представлена только модель Giulietta. Ее предлагали по ценам от 1,3 млн рублей.

По некоторым данным, причина приостановки поставок – низкий спрос на продукцию автопроизводителя (в 2016-м в стране было реализовано всего 100 машин) и необходимость сертификации машин под требования системы экстренного оповещения о чрезвычайных ситуациях ЭРА-ГЛОНАСС.

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Отзывы по теме
Форум Alfa Romeo 147
всем привет, подскажите, кто знает, купил alfa 147 после капиталки двигателя на 5000-ой тысячи отрывается клапан и разбивает поршень..Клапана брал не оригинал в exsist, сейчас запрос на запчасти сделал в alfaclub , они отправили прайс: 1 Прокладка ГБЦ AA5420 700р 2 Поршень 7137079 8500р 3 Вкладыши ...
Михаил
Форум Alfa Romeo 155
где взять электро схему для Alfa Romeo 155
миша
Alfa Romeo. Нерентабельно, но почетно
Очень красивые автомобили у Alfa, каждая из них с душой... Жаль, что рынок беспощаден.
Александр
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Приостановлены поставки в Россию Alfa Romeo
К весне в страну привезут машины, выпущенные в прошлом году, – хэтчбеки Giulietta и Alfa Romeo. По состоянию на октябрь минувшего года на российском сайте Alfa Romeo была представлена только модель Giulietta. Ее предлагали по ценам от 1,3 млн рублей. По некоторым данным, причина приостановки поставок – низкий спрос на продукцию автопроизводителя (в 2016-м в стране было реализовано всего 100 машин) и необходимость сертификации машин под требования системы экстренного оповещения о чрезвычайных ситуациях ЭРА-ГЛОНАСС.
2017-01-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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