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12 мая 2017, 19:30

Проблемы с АКПП стали причиной отзыва 1 800 ед. Jeep

Компания Jeep отзывает в России 1 800 автомобилей Cherokee и Renegade из-за проблем с автоматической коробкой передач. Владельцам проблемных авто необходимо обратиться в сервисные центры.
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Дефект обнаружен на проданных с мая 2014 года по февраль 2016 года машинах - обжатые контакты проводного жгута датчика селектора АКП. Неполадка может привести к скачкам сопротивления в электрической цепи датчика селектора АКП, что в свою очередь, приведёт к возникновению соответствующего кода неисправности в блоке управления.
 
Официальные дилеры Jeep в России на подпадающих под отзыв кроссоверах готовы бесплатно для владельца перепрограммировать электронный блок управления трансмиссии новым программным обеспечением, где нет функции включения нейтральной передачи при возникновении указанного выше кода неисправности.
 
Вместо этого при скачке сопротивления в цепи датчика селектора передач АКП, коробка передач будет переведена в режим работы на фиксированной передаче без возможности переключения «вверх» или «вниз» в процессе движения, а также будет включен сигнализатор неисправности Malfunction Indicator Lamp.
 
Отметим, что сегодня утром заявлено об отзывной кампании для автомобилей Mercedes-Benz E-Class.
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И снова о дизайне. Нынешнее поколение Jeep, то бишь, Cherokee KL ну уж явно страдает косоглазием и это меня отпугивает. Как потом такой продавать, кто его купит? Остается надеяться, что в 2016 году, во время рестайлинга, «офтальмологи» Chrysler этот родовой дефект исправят. А дальше …..будет невероятное ...
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Проблемы с АКПП стали причиной отзыва 1 800 ед. Jeep
Дефект обнаружен на проданных с мая 2014 года по февраль 2016 года машинах - обжатые контакты проводного жгута датчика селектора АКП. Неполадка может привести к скачкам сопротивления в электрической цепи датчика селектора АКП, что в свою очередь, приведёт к возникновению соответствующего кода неисправности в блоке управления. Официальные дилеры Jeep в России на подпадающих под отзыв кроссоверах готовы бесплатно для владельца перепрограммировать электронный блок управления трансмиссии новым программным обеспечением, где нет функции включения нейтральной передачи при возникновении указанного выше кода неисправности. Вместо этого при скачке сопротивления в цепи датчика селектора передач АКП, коробка передач будет переведена в режим работы на фиксированной передаче без возможности переключения «вверх» или «вниз» в процессе движения, а также будет включен сигнализатор неисправности Malfunction Indicator Lamp. Отметим, что сегодня утром заявлено об отзывной кампании для автомобилей Mercedes-Benz E-Class.
2017-05-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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