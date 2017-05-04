Проданные «КамАЗы» завод намерен впоследствии выкупать
Андрей Игнатьев, гендиректор ТФК «КамАЗ»: «Многие компании, приобретя автомобиль 4-5 лет назад, понимают, что ресурс исчерпан, начинаются определённые издержки, технику надо менять. Мы как раз-таки и развиваем такой подход, запускаем проект продаж через свои дилерские центры».
В настоящее время ТФК сформировала продажи на вторичном рынке. «Покупателей привлекает, прежде всего, цена, - говорит г-н Игнатьев. - К тому же, бизнесу требуется разная техника: сегодня – самосвал, завтра – ёмкостно-наливная. Все считают деньги и решают, что на данный момент выгоднее: взять новую технику или б/у грузовик под какие-то конкретные задачи. Пока по автомобилям с пробегом цифры совсем небольшие, но в этом году, думаю, мы сможем довести реализацию до 1 000 машин».
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