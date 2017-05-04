30
4 мая 2017, 12:48

Проданные «КамАЗы» завод намерен впоследствии выкупать

Благодаря системе обратного выкупа buy back в текущем году Торгово-финансовая компания «КАМАЗ» намерена продать на отечественном рынке порядка 1 000 грузовиков.
^

Ранее мы писали
В первом квартале 2017 года в России реализовано 5 750 «КамАЗ» - это на 1,5 тыс. грузовиков больше, чем за ...
Читать далее
Суть метода, презентованного челнинцами ровно год назад, проста, как конструкция самого камского грузовика: продав новый автомобиль, предприятие спустя некоторое время выкупает его у клиента обратно по остаточной стоимости.

Андрей Игнатьев, гендиректор ТФК «КамАЗ»: «Многие компании, приобретя автомобиль 4-5 лет назад, понимают, что ресурс исчерпан, начинаются определённые издержки, технику надо менять. Мы как раз-таки и развиваем такой подход, запускаем проект продаж через свои дилерские центры».

В настоящее время ТФК сформировала продажи на вторичном рынке. «Покупателей привлекает, прежде всего, цена, - говорит г-н Игнатьев. -  К тому же, бизнесу требуется разная техника: сегодня – самосвал, завтра – ёмкостно-наливная. Все считают деньги и решают, что на данный момент выгоднее: взять новую технику или б/у грузовик под какие-то конкретные задачи. Пока по автомобилям с пробегом цифры совсем небольшие, но в этом году, думаю, мы сможем довести реализацию до 1 000 машин».

Купить авто KamAZ

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум КамАЗ 6460-63
Камаз 6460 проблема с головками постоянно лопают . Ремонтируют по гарантии но проблема то так и не понятна .При пробеге в 70 000 т уже поменяли 17 головок
Сергей
большие обороты. глохнет
При запуске двигателя- набирает большие обороты (3500 ) и глохнет
Камаз6460
Оформить карту для тахографа в Твери
| Проверяют щас наличие карты мастерской? Кто сталиквался? Вообще транспортники должны проверять раз в три года. Карта мастерской нужна для блокировки карт водителя, ну и для выгрузки все информации из тахографа.
lavazza23
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква КамАЗ Автомудрость КамАЗ АвтоПитер КамАЗ Дизайн и тюнинг КамАЗ Новинки и концепт кары КамАЗ Новости и акции автосалонов КамАЗ Автосалоны и дилеры марки КамАЗ Аренда и прокат авто марки КамАЗ Автоклубы и форумы автозавчастей марки КамАЗ Автосервисы и магазины автозапчастей марки КамАЗ
Главные материалы
Тест-драйв Skoda Octavia: мастер репутации
Тест-драйв BMW М2: выстрел в яблочко
Где Вы храните документы на машину?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 25 моделей
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Класс Среднеразмерные фургоны
Citroen Jumper и еще 12 моделей
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 8 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Проданные «КамАЗы» завод намерен впоследствии выкупать
{{material_119085}} Суть метода, презентованного челнинцами ровно год назад, проста, как конструкция самого камского грузовика: продав новый автомобиль, предприятие спустя некоторое время выкупает его у клиента обратно по остаточной стоимости. Андрей Игнатьев, гендиректор ТФК «КамАЗ»: «Многие компании, приобретя автомобиль 4-5 лет назад, понимают, что ресурс исчерпан, начинаются определённые издержки, технику надо менять. Мы как раз-таки и развиваем такой подход, запускаем проект продаж через свои дилерские центры». В настоящее время ТФК сформировала продажи на вторичном рынке. «Покупателей привлекает, прежде всего, цена, - говорит г-н Игнатьев. -  К тому же, бизнесу требуется разная техника: сегодня – самосвал, завтра – ёмкостно-наливная. Все считают деньги и решают, что на данный момент выгоднее: взять новую технику или б/у грузовик под какие-то конкретные задачи. Пока по автомобилям с пробегом цифры совсем небольшие, но в этом году, думаю, мы сможем довести реализацию до 1 000 машин».
2017-05-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ессентуки Казань Анапа
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG