Продажи Audi A5 и S5 Coupe стартовали в России

Известно, что A5 Coupe предлагается в 2-х вариантах силовых установок с полным приводом. Первый из них - 2-литровый дизельный мотор, второй - бензиновый 2.0 TFSI. Мощность первого составляет 190 л.с., второго - 249 л.с.
В базовой комплектации купе 2.0 TDI quattro мощностью 190 л.с. будет стоить 2 590 000 рублей. В нее включены система постоянного полного привода, биксеноновые фары, мильтимедийная система MMI Radio plus с 7-дюймовым цветным дисплеем, интерфейс Bluetooth, роботизированная трансмиссия S tronic.
Вариант 2.0 TFSI quattro мощностью 249 л.с. оценен в 2 730 000 рублей, 3.0 TFSI quattro с 354 л.с. - в 3 850 000 рублей. Россияне смогут купить модель в нескольких комплектациях: Comfort line, Design line и Sport line.
офф.
Что-то не размещает комменты сюда.
А что сказать про А5? - без комментариев. Тут с месяц назад на Медиков в салоне стояло много чего и одна - черная А5 - 3-х дверка, с панорамным люком, 3,2л кажется... МКПП - ну черная пантера перед прыжком!
Мне она больше понравилась , чем новая версия А8 ...
В базовой комплектации купе 2.0 TDI quattro мощностью 190 л.с. будет стоить 2 590 000 рублей. В нее включены система постоянного полного привода, биксеноновые фары, мильтимедийная система MMI Radio plus с 7-дюймовым цветным дисплеем, интерфейс Bluetooth, роботизированная трансмиссия S tronic. Вариант 2.0 TFSI quattro мощностью 249 л.с. оценен в 2 730 000 рублей, 3.0 TFSI quattro с 354 л.с. - в 3 850 000 рублей. Россияне смогут купить модель в нескольких комплектациях: Comfort line, Design line и Sport line.
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