30 декабря 2016, 16:25

Продажи Audi A5 и S5 Coupe стартовали в России

Известно, что A5 Coupe предлагается в 2-х вариантах силовых установок с полным приводом. Первый из них - 2-литровый дизельный мотор, второй - бензиновый 2.0 TFSI. Мощность первого составляет 190 л.с., второго - 249 л.с.
В базовой комплектации купе 2.0 TDI quattro мощностью 190 л.с. будет стоить 2 590 000 рублей. В нее включены система постоянного полного привода, биксеноновые фары, мильтимедийная система MMI Radio plus с 7-дюймовым цветным дисплеем, интерфейс Bluetooth, роботизированная трансмиссия S tronic.
 
Вариант 2.0 TFSI quattro мощностью 249 л.с. оценен в 2 730 000 рублей, 3.0 TFSI quattro с 354 л.с. - в 3 850 000 рублей. Россияне смогут купить модель в нескольких комплектациях: Comfort line, Design line и Sport line.

Комплектации и технические характеристики

Audi A5 Base TFSI 2.0 AMT 4x4
Год выпуска, с2016
Год выпуска, по2017
Кузовкупе
Количество дверей/мест2/4
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин249
Объем двигателя1984
Тип трансмисииРоботизированная 7
Приводполный
Городской цикл7.4
Загородный цикл4.8
Смешанный цикл5.9
ТопливоАИ-95
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Audi A5
G1K1K
мага
Audi A5 Cabriolet: глоток dolce vita
офф. Что-то не размещает комменты сюда. А что сказать про А5? - без комментариев. Тут с месяц назад на Медиков в салоне стояло много чего и одна - черная А5 - 3-х дверка, с панорамным люком, 3,2л кажется... МКПП - ну черная пантера перед прыжком! Мне она больше понравилась , чем новая версия А8 ...
гаечка
Шумоизоляция Audi Q5
Интересн6о сколько такое удовольствие для моего Форда обойдется. но вас поздравляю
Dorian
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Продажи Audi A5 и S5 Coupe стартовали в России
В базовой комплектации купе 2.0 TDI quattro мощностью 190 л.с. будет стоить 2 590 000 рублей. В нее включены система постоянного полного привода, биксеноновые фары, мильтимедийная система MMI Radio plus с 7-дюймовым цветным дисплеем, интерфейс Bluetooth, роботизированная трансмиссия S tronic. Вариант 2.0 TFSI quattro мощностью 249 л.с. оценен в 2 730 000 рублей, 3.0 TFSI quattro с 354 л.с. - в 3 850 000 рублей. Россияне смогут купить модель в нескольких комплектациях: Comfort line, Design line и Sport line.
2016-12-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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