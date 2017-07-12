12 июля 2017, 11:15

Продажи автомобилей вырастут не более чем на 7%

С 2014 года аналитики наблюдали только отрицательную динамику на рынке продаж легковых автомобилей в России. 2017 год принес увеличение показателей. Но эксперты придерживаются мнения, что не стоит ждать от авторынка головокружительных успехов. Прогнозы говорят о том, что к 2023 году рынок вы растет на 7%. Ожидать более значимых цифр нет оснований.
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Среди факторов, влияющих на автомобильный рынок России можно выделить экономический рост в целом, рост ВВП, а именно, цена на нефть, обменный курс рубля. Также влияние оказывают государственные программы стимулирования роста, которые очень весомо поддерживают уровень продаж.

Специалисты считают, что к 2023 году отечественный авторынок достигнет отметки 1,6 млн легковых автомобилей, а в 2025 - 1,65 млн единиц. Если брать во внимание экономические санкции и падение курса рубля, то у экспертов нет оснований пророчить уверенный рост рынка. Еще одним сдерживающим фактором аналитики считают завершение госпрограммы по утилизации или обмену старых автомобилей.

Сейчас сложно оценить насколько правдоподобны озвученные прогнозы. Напомним, что май 2017 года показал рекордные 14,7%.

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Продажи автомобилей вырастут не более чем на 7%
{{material_119948}}Среди факторов, влияющих на автомобильный рынок России можно выделить экономический рост в целом, рост ВВП, а именно, цена на нефть, обменный курс рубля. Также влияние оказывают государственные программы стимулирования роста, которые очень весомо поддерживают уровень продаж.Специалисты считают, что к 2023 году отечественный авторынок достигнет отметки 1,6 млн легковых автомобилей, а в 2025 - 1,65 млн единиц. Если брать во внимание экономические санкции и падение курса рубля, то у экспертов нет оснований пророчить уверенный рост рынка. Еще одним сдерживающим фактором аналитики считают завершение госпрограммы по утилизации или обмену старых автомобилей.Сейчас сложно оценить насколько правдоподобны озвученные прогнозы. Напомним, что май 2017 года показал рекордные 14,7%.
2017-07-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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