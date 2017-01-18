В Красноярске продажи составили 8 машин, в Свердловской области - 6 штук, Ставропольском крае - 5 машин, Калининградской области - 4 экземпляра. В Башкортостане, Северной Осетии и Ханты-Мансийском округе приобретено по 3 авто. По 2 машины приобрели жители 7 регионов страны, по одной - 20 регионов.
Самый высокий спрос наблюдался на внедорожник Bentayga. В прошлом году данную модель приобрело 170 россиян, хотя его продажи начались в апреле. На 2 месте расположился автомобиль Continental, он распродан тиражом в 95 экземпляров, третьим стал Flying Spur, продажи которого составили 32 ед.
Продажи Bentley в России за год увеличились на 53 %
Петербуржцы купили 33 автомобиля, дальше по количеству продаж идет Краснодарский край - реализовано 14 авто. {{material_117599}} В Красноярске продажи составили 8 машин, в Свердловской области - 6 штук, Ставропольском крае - 5 машин, Калининградской области - 4 экземпляра. В Башкортостане, Северной Осетии и Ханты-Мансийском округе приобретено по 3 авто. По 2 машины приобрели жители 7 регионов страны, по одной - 20 регионов. Самый высокий спрос наблюдался на внедорожник Bentayga. В прошлом году данную модель приобрело 170 россиян, хотя его продажи начались в апреле. На 2 месте расположился автомобиль Continental, он распродан тиражом в 95 экземпляров, третьим стал Flying Spur, продажи которого составили 32 ед.
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