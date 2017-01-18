18 января 2017, 09:17

Продажи Bentley в России за год увеличились на 53 %

Компания реализовала в стране 318 авто – на 210 больше, чем годом ранее. Примерно 65% от всех продаж пришлось на Москву и Подмосковье, где модели Bentley приобрели 205 автомобилистов.
Петербуржцы купили 33 автомобиля, дальше по количеству продаж идет Краснодарский край - реализовано 14 авто.
 
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В Красноярске продажи составили 8 машин, в Свердловской области - 6 штук, Ставропольском крае - 5 машин, Калининградской области - 4 экземпляра. В Башкортостане, Северной Осетии и Ханты-Мансийском округе приобретено по 3 авто. По 2 машины приобрели жители 7 регионов страны, по одной - 20 регионов.
 
Самый высокий спрос наблюдался на внедорожник Bentayga. В прошлом году данную модель приобрело 170 россиян, хотя его продажи начались в апреле. На 2 месте расположился автомобиль Continental, он распродан тиражом в 95 экземпляров, третьим стал Flying Spur, продажи которого составили 32 ед.

Комплектации и технические характеристики

Bentley Bentayga 6.0 АТ
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/7
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин608
Объем двигателя5998
Тип трансмисииАвтоматическая, 8-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл19.2
Загородный цикл9.1
Смешанный цикл12.8
ТопливоАИ-95
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Bentley Continental GT
Хорошая машина, мне бы такую.
Nikita
Форум Bentley Continental GTC
ха ха ха... Такая романтика! Повезет кому то..
Таяночка
Представлен обновленный Bentley Continental GT
интересно, когда же они пойдуь, наверное в следующем году, склрее всего в конце года.
Samuil
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Продажи Bentley в России за год увеличились на 53 %
Петербуржцы купили 33 автомобиля, дальше по количеству продаж идет Краснодарский край - реализовано 14 авто. {{material_117599}} В Красноярске продажи составили 8 машин, в Свердловской области - 6 штук, Ставропольском крае - 5 машин, Калининградской области - 4 экземпляра. В Башкортостане, Северной Осетии и Ханты-Мансийском округе приобретено по 3 авто. По 2 машины приобрели жители 7 регионов страны, по одной - 20 регионов. Самый высокий спрос наблюдался на внедорожник Bentayga. В прошлом году данную модель приобрело 170 россиян, хотя его продажи начались в апреле. На 2 месте расположился автомобиль Continental, он распродан тиражом в 95 экземпляров, третьим стал Flying Spur, продажи которого составили 32 ед.
2017-01-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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