15
4 мая 2017, 14:41
Продажи Brilliance H230 прекращаются в России
Компания «Бриллианс Мотор» приняла решение завершить продажи в России модели Brilliance Н230 в кузовах седан и хэтчбек, поскольку не может выполнять требования по оснащению авто системой ЭРА-ГЛОНАСС.
Модель была востребована, поскольку ее цена была конкурентоспособна на фоне моделей-одноклассников. Так, например, стоимость Brilliance H230 в кузове седан составляла от 459 900 рублей в комплектации Comfort с МКП до 529 900 рублей в комплектации Deluxe с АКП, H230 в кузове хэтчбек предлагался в комплектации Deluxe с АКПП за 514 900 рублей. На сегодняшний день почти все Н230 распроданы, и на складах дилеров остались единичные экземпляры.
В базовое оснащение автомобиля входят кондиционер, электростеклоподъемники, электрорегулировка боковых зеркал, аудиосистема с 4 или 6 динамиками в зависимости от комплектации, USB-порт и AUX-IN, складывающиеся спинки сидений заднего ряда 60/40, открывание крышки багажника и закрывание окон с пульта ДУ, полноразмерное запасное колесо. В комплектации Deluxe с АКП дополнительно появляются люк с электроприводом, легкосплавные диски R15, передние противотуманные фары, задние датчики парковки, CD MP3, отделка дверных панелей декоративными вставками из ткани. К средствам пассивной и активной безопасности относятся травмозащитная рулевая колонка, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, кузов из высокопрочной стали, усиливающие балки в боковых дверях, антиблокировочная тормозная система.
Габариты автомобиля в кузове хэтчбек составляют 4 190 x 1 703 x 1 482 мм, седан длиннее на 20 см. Колесная база 2 570 мм, объем багажного отделения – 350 и 500 литров соответственно. Дизайн Brilliance H230 разработан итальянской компанией ItalDesign Giugiaro.
Модель H230 оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 105 л.с., который работает в паре либо с 5-ступенчатой механической коробкой передач либо с 6-диапозонным «автоматом».
Напомним, что продажи седана и хэтчбека Brilliance H230 стартовали на российском рынке в мае 2015 года. С тех пор было реализовано лишь около 100 автомобилей этой модели, передает "Автостат".
После снятия с продаж модели Н230 модельный ряд Brilliance будет представлен на российском рынке кроссовером V5 и седаном С-класса Н530. Кроме того, в компании рассматривают возможность продажи в России компактного кроссовера V3, обновленная версия которого представлена недавно на Шанхайском автосалоне.
Комплектации и технические характеристики
|Brilliance H230 1.5 MT
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2015
|Кузов
|седан
|Мощность, л.с./ об/мин
|105
|Загородный цикл
|5.5
|Топливо
|бензин
|Все характеристики
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Почитал тут у вас про расход, откуда вы берете такие показатели 13 - 14 литров? Я езжу уже 4 год, в городе 7 - 7,5, по трассе иногда меньше 5 литров укладываюсь, но если конечно "зажечь", то по трассе около 7 литров! Но у меня другая проблема, провода высокого напряжения нужны! Кто подскажет от чего ...
Скока стоит?
Прошла 65000,второй год в эксплуатации.Перегорели две лампы ближнего света.Расходники по пробегу.
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