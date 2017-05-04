15
4 мая 2017, 14:41

Продажи Brilliance H230 прекращаются в России

Компания «Бриллианс Мотор» приняла решение завершить продажи в России модели Brilliance Н230 в кузовах седан и хэтчбек, поскольку не может выполнять требования по оснащению авто системой ЭРА-ГЛОНАСС.
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Модель была востребована, поскольку ее цена была конкурентоспособна на фоне моделей-одноклассников. Так, например, стоимость Brilliance H230 в кузове седан составляла от 459 900 рублей в комплектации Comfort с МКП до 529 900 рублей в комплектации Deluxe с АКП, H230 в кузове хэтчбек предлагался в комплектации Deluxe с АКПП за 514 900 рублей. На сегодняшний день почти все Н230 распроданы, и на складах дилеров остались единичные экземпляры.
 
В базовое оснащение автомобиля входят кондиционер, электростеклоподъемники, электрорегулировка боковых зеркал, аудиосистема с 4 или 6 динамиками в зависимости от комплектации, USB-порт и AUX-IN, складывающиеся спинки сидений заднего ряда 60/40, открывание крышки багажника и закрывание окон с пульта ДУ, полноразмерное запасное колесо. В комплектации Deluxe с АКП дополнительно появляются люк с электроприводом, легкосплавные диски R15, передние противотуманные фары, задние датчики парковки, CD MP3, отделка дверных панелей декоративными вставками из ткани. К средствам пассивной и активной безопасности относятся травмозащитная рулевая колонка, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, кузов из высокопрочной стали, усиливающие балки в боковых дверях, антиблокировочная тормозная система.
 
Габариты автомобиля в кузове хэтчбек составляют 4 190 x 1 703 x 1 482 мм, седан длиннее на 20 см. Колесная база 2 570 мм, объем багажного отделения – 350 и 500 литров соответственно. Дизайн Brilliance H230 разработан итальянской компанией ItalDesign Giugiaro.
 
Модель H230 оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 105 л.с., который работает в паре либо с 5-ступенчатой механической коробкой передач либо с 6-диапозонным «автоматом».
Напомним, что продажи седана и хэтчбека Brilliance H230 стартовали на российском рынке в мае 2015 года. С тех пор было реализовано лишь около 100 автомобилей этой модели, передает "Автостат".
 
После снятия с продаж модели Н230 модельный ряд Brilliance будет представлен на российском рынке кроссовером V5 и седаном С-класса Н530. Кроме того, в компании рассматривают возможность продажи в России компактного кроссовера V3, обновленная версия которого представлена недавно на Шанхайском автосалоне.

Комплектации и технические характеристики

Brilliance H230 1.5 MT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2015
Кузовседан
Мощность, л.с./ об/мин105
Загородный цикл5.5
Топливобензин
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Brilliance M2
Почитал тут у вас про расход, откуда вы берете такие показатели 13 - 14 литров? Я езжу уже 4 год, в городе 7 - 7,5, по трассе иногда меньше 5 литров укладываюсь, но если конечно "зажечь", то по трассе около 7 литров! Но у меня другая проблема, провода высокого напряжения нужны! Кто подскажет от чего ...
Виталий
Тест Brilliance V5: баварский костюм
Скока стоит?
Илья
Отзыв о Brilliance BS6 2007 года
Прошла 65000,второй год в эксплуатации.Перегорели две лампы ближнего света.Расходники по пробегу.
dnestr200
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Продажи Brilliance H230 прекращаются в России
Модель была востребована, поскольку ее цена была конкурентоспособна на фоне моделей-одноклассников. Так, например, стоимость Brilliance H230 в кузове седан составляла от 459 900 рублей в комплектации Comfort с МКП до 529 900 рублей в комплектации Deluxe с АКП, H230 в кузове хэтчбек предлагался в комплектации Deluxe с АКПП за 514 900 рублей. На сегодняшний день почти все Н230 распроданы, и на складах дилеров остались единичные экземпляры. В базовое оснащение автомобиля входят кондиционер, электростеклоподъемники, электрорегулировка боковых зеркал, аудиосистема с 4 или 6 динамиками в зависимости от комплектации, USB-порт и AUX-IN, складывающиеся спинки сидений заднего ряда 60/40, открывание крышки багажника и закрывание окон с пульта ДУ, полноразмерное запасное колесо. В комплектации Deluxe с АКП дополнительно появляются люк с электроприводом, легкосплавные диски R15, передние противотуманные фары, задние датчики парковки, CD MP3, отделка дверных панелей декоративными вставками из ткани. К средствам пассивной и активной безопасности относятся травмозащитная рулевая колонка, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, кузов из высокопрочной стали, усиливающие балки в боковых дверях, антиблокировочная тормозная система. Габариты автомобиля в кузове хэтчбек составляют 4 190 x 1 703 x 1 482 мм, седан длиннее на 20 см. Колесная база 2 570 мм, объем багажного отделения – 350 и 500 литров соответственно. Дизайн Brilliance H230 разработан итальянской компанией ItalDesign Giugiaro. Модель H230 оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 105 л.с., который работает в паре либо с 5-ступенчатой механической коробкой передач либо с 6-диапозонным «автоматом».Напомним, что продажи седана и хэтчбека Brilliance H230 стартовали на российском рынке в мае 2015 года. С тех пор было реализовано лишь около 100 автомобилей этой модели, передает "Автостат". После снятия с продаж модели Н230 модельный ряд Brilliance будет представлен на российском рынке кроссовером V5 и седаном С-класса Н530. Кроме того, в компании рассматривают возможность продажи в России компактного кроссовера V3, обновленная версия которого представлена недавно на Шанхайском автосалоне.
2017-05-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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