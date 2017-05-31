31 мая 2017, 17:55

Продажи Chevrolet Cruze Tron стартовали в Китае

Новый Chevrolet Cruze получил «мультяшную» версию, мотивам популярного Диснеевского фильма «Трон: Наследие». Насколько популярной будет новинка, покажет время.
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Впервые Cruze Tron показали год назад на моторшоу в Пекине. Теперь любой желающий может приобрести особенный седан за 169 900 юаней, что эквивалентно 1 400 000 рублей.
 
В техническом плане авто оснащено турбированным двигателем объемом 1,4 литра 150 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатым «роботом».
 
Новинка отличается бирюзово-синей окантовкой решетки радиатора и бамперов, псевдо-карбоновыми накладками на боковых зеркалах, надписями с названием лимитированной серии на задних дверях и оригинальной отделкой салона со стилизованными чехлами на сидениях и рядом аксессуаров.
 
За пределами Китая спецверсия вряд ли появится, сообщают источники. Более того, по-прежнему непонятна судьба наиболее популярных среди российских покупателей моделей от Chevrolet - Aveo и Cruze в кузовах седан и хэтчбэк. Cruze на «Азия Авто» выпускается в 3 версиях: четырех- и пятидверки, а также универсалы.
 
Весной этого года АО «Азия-Авто» зарегистрировало в «Росстандарте» 2 модели, которые 2 года не представлены на российском рынке.
 
Напомним, что после ухода с отечественного рынка General Motors модели не утратили популярности. К примеру, в 2014 году Cruze во всех кузовных версиях разошелся в количестве 30 248 ед., Aveo - 17 007 ед. 

Комплектации и технические характеристики

Chevrolet Cruze LTZ 1.4 Turbo AT
Год выпуска, с2014
Год выпуска, по2014
Мощность, л.с./ об/мин140
Объем двигателя1362
ПриводПередний
Смешанный цикл5.7
Все характеристики
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Отзывы по теме
Форум Chevrolet Cruze
| Ребята , кто брал cruze по акции в 2014 году? в 500т.р. реально можно вложиться? друг взял в 14 году за 640
NataYw
Как рождается Chevrolet Cruze
Купил Круз 2013 года черный металлик (рестайлинг) седан. Не прошло и года на капоте белые пятнышки (краска отлетела от камушек) За городом по трассам не ездил. Множество царапин. Лакокрасочное покрытие отвратительное.ПОЗОР!!!Первая скорость до 1000км через раз включалась (сейчас 15000 км - один раз в ...
Сергей.
Chevrolet показал посвежевший Cruze
А что за дефект такой? В этой модели присутствует? Вот тут можно посмотреть видео тест-драйва новой модели 2014 года http:// cruzeok.ru/ test-drajv/
sunligth
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Продажи Chevrolet Cruze Tron стартовали в Китае
Впервые Cruze Tron показали год назад на моторшоу в Пекине. Теперь любой желающий может приобрести особенный седан за 169 900 юаней, что эквивалентно 1 400 000 рублей. В техническом плане авто оснащено турбированным двигателем объемом 1,4 литра 150 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатым «роботом». Новинка отличается бирюзово-синей окантовкой решетки радиатора и бамперов, псевдо-карбоновыми накладками на боковых зеркалах, надписями с названием лимитированной серии на задних дверях и оригинальной отделкой салона со стилизованными чехлами на сидениях и рядом аксессуаров. За пределами Китая спецверсия вряд ли появится, сообщают источники. Более того, по-прежнему непонятна судьба наиболее популярных среди российских покупателей моделей от Chevrolet - Aveo и Cruze в кузовах седан и хэтчбэк. Cruze на «Азия Авто» выпускается в 3 версиях: четырех- и пятидверки, а также универсалы. Весной этого года АО «Азия-Авто» зарегистрировало в «Росстандарте» 2 модели, которые 2 года не представлены на российском рынке. Напомним, что после ухода с отечественного рынка General Motors модели не утратили популярности. К примеру, в 2014 году Cruze во всех кузовных версиях разошелся в количестве 30 248 ед., Aveo - 17 007 ед. 
2017-05-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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