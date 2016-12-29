Продажи Datsun on-DO стартуют через месяц

Покупателям станет доступна модель с автоматической коробкой передач. Заказы на сборку обновленного автомобиля можно было отправить в компанию с октября этого года.
По расчетам представителей бренда, модель будет популярна в первую очередь у женской аудитории.
На будущий год в планах компании - расширить ассортимент двигателей для on-DO. С января 2017 года автомобиль будет поставляться в РФ с 8-цилиндровым двигателем и мощностью в 87 л.с., как и еще один представитель марки, седан mi-DO. С механической коробкой передач on-DO обойдется покупателям в сумму около 440 000 рублей, с автоматической - около 515 000 рублей.
В уходящем году продажи Datsun в России снизились по сравнению с прошедшим годом. Всего за год было реализовано около 16 000 экземпляров.
По расчетам представителей бренда, модель будет популярна в первую очередь у женской аудитории. На будущий год в планах компании - расширить ассортимент двигателей для on-DO. С января 2017 года автомобиль будет поставляться в РФ с 8-цилиндровым двигателем и мощностью в 87 л.с., как и еще один представитель марки, седан mi-DO. С механической коробкой передач on-DO обойдется покупателям в сумму около 440 000 рублей, с автоматической - около 515 000 рублей. В уходящем году продажи Datsun в России снизились по сравнению с прошедшим годом. Всего за год было реализовано около 16 000 экземпляров.
В избранное