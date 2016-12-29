29 декабря 2016, 12:36

Продажи Datsun on-DO стартуют через месяц

Покупателям станет доступна модель с автоматической коробкой передач. Заказы на сборку обновленного автомобиля можно было отправить в компанию с октября этого года.
По расчетам представителей бренда, модель будет популярна в первую очередь у женской аудитории.
 
На будущий год в планах компании - расширить ассортимент двигателей для on-DO. С января 2017 года автомобиль будет поставляться в РФ с 8-цилиндровым двигателем и мощностью в 87 л.с., как и еще один представитель марки, седан mi-DO. С механической коробкой передач on-DO обойдется покупателям в сумму около 440 000 рублей, с автоматической - около 515 000 рублей.
 
В уходящем году продажи Datsun в России снизились по сравнению с прошедшим годом. Всего за год было реализовано около 16 000 экземпляров.

Комплектации и технические характеристики

Datsun mi-DO 1.6 MTDatsun on-DO Trust 1.6 AT
Год выпуска, с2014 2016
Год выпуска, по2014 2017
Кузовхэтчбек 5 дв. седан
Количество дверей/мест5 4/5
Тип двигателябензин бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин87 при 5100 87
Объем двигателя1596 1596
Тип трансмисиимеханика 5 Автоматическая, 4-ступенчатая
Приводпередний передний
ТопливоАИ-95 АИ-95
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Комментарии

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Отзывы по теме
Форум Datsun mi-DO
Отличная машина, 5000 проехал, только радует во всём...
Олег
Тест Datsun mi-DO: нотная грамота
Главное чтобы все колеса на месте были :)
taran
Тест Datsun on-DO: японский тюнинг
так а чего к дилеру не обратиться? просто же. чай не понтиак спрашиваешь..
Saimaa
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Продажи Datsun on-DO стартуют через месяц
По расчетам представителей бренда, модель будет популярна в первую очередь у женской аудитории. На будущий год в планах компании - расширить ассортимент двигателей для on-DO. С января 2017 года автомобиль будет поставляться в РФ с 8-цилиндровым двигателем и мощностью в 87 л.с., как и еще один представитель марки, седан mi-DO. С механической коробкой передач on-DO обойдется покупателям в сумму около 440 000 рублей, с автоматической - около 515 000 рублей. В уходящем году продажи Datsun в России снизились по сравнению с прошедшим годом. Всего за год было реализовано около 16 000 экземпляров.
2016-12-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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