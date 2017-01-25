25 января 2017, 11:44

Продажи дорогих авто в России увеличились на 6,5 %

По данным агентства «Автостат», в прошлом году 1 200 россиян стали обладателями сегмента luxury. Почти половина объема продаж составила продукция бренда Mercedes-Maybach.
За год владельцами авто Mercedes-Maybach стали 684 человека, на втором месте в рейтинг популярности Bentley (реализовано 318 ед.), замыкает топ-3 марка Rolls-Royce (110 ед.).
 
Также в 2016 году в России проданы 32 Ferrari, 25 Lamborghini, 17 Maserati и 5 Aston Martin.

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Продажи дорогих авто в России увеличились на 6,5 %
За год владельцами авто Mercedes-Maybach стали 684 человека, на втором месте в рейтинг популярности Bentley (реализовано 318 ед.), замыкает топ-3 марка Rolls-Royce (110 ед.). Также в 2016 году в России проданы 32 Ferrari, 25 Lamborghini, 17 Maserati и 5 Aston Martin.
2017-01-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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