25 января 2017, 11:44
Продажи дорогих авто в России увеличились на 6,5 %
По данным агентства «Автостат», в прошлом году 1 200 россиян стали обладателями сегмента luxury. Почти половина объема продаж составила продукция бренда Mercedes-Maybach.
За год владельцами авто Mercedes-Maybach стали 684 человека, на втором месте в рейтинг популярности Bentley (реализовано 318 ед.), замыкает топ-3 марка Rolls-Royce (110 ед.).
Также в 2016 году в России проданы 32 Ferrari, 25 Lamborghini, 17 Maserati и 5 Aston Martin.
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