6 июня 2017, 18:47

Ford увеличил продажи в мае

По итогам прошлого месяца в России был продан 3 921 автомобиль марки Ford, что на 12% выше результата за аналогичный период прошлого года. Всего за 5 месяцев 2017 года компания реализовала 17 350 машин.
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Ford Focus
Выпускается с 1999 г.
Новый от 824 000 до 1 205 000 Р
Объявлений: 2197
Отзывов: 21
Самой популярной моделью Ford в мае cтал Focus – на него пришлось 1 395 продаж. Прирост составил 53% по сравнению с маем прошлого года. Рост спроса на «Фокус» обоснован фактором снижения цены, о котором компания сообщала в конце первого квартала, а также выходом на рынок специальной серии White and Black. Новая серия специально разработана для российского рынка.

На втором месте по продажам расположился кроссовер Kuga c результатом 996 автомобилей. Благодаря выходу нового версии модели прирост к маю 2016-го составил 123%. Уже в базовой серии смарт-кроссовер оснащен двигателем 2,5 литра мощностью 150 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Также в сравнении с прошлым годом значительно вырос спрос на 7-местный внедорожник -Explorer и легкие коммерческие автомобили Transit. В мае 2017 года было реализовано 182 внедорожника (+96% к маю прошлого года) и 620 «Транзитов» (+34%).

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Отзывы по теме
Форум Ford Focus
Хо. А если брать? Сильно скрипучий?
Farion
Тест-драйв Ford Focus: труженик на пиру жизни
Буду ждать 4 Фокуса.Это не вариант.
Андрей
В массовом ДТП на «Нарве» погибли два человека
Стало просто нормой нарушение скоростного режима и игнорирование дорожных знаков. Не только водителями мощных машин. Двигаясь в пределах нормы становишься помехой, все летят, как будто боятся опоздать на встречу с создателем....Надо убрать 19 км допуск, это стало причиной увеличения скорости движения ...
Фоменко
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Ford увеличил продажи в мае
{{model_421}}Самой популярной моделью Ford в мае cтал Focus – на него пришлось 1 395 продаж. Прирост составил 53% по сравнению с маем прошлого года. Рост спроса на «Фокус» обоснован фактором снижения цены, о котором компания сообщала в конце первого квартала, а также выходом на рынок специальной серии White and Black. Новая серия специально разработана для российского рынка.На втором месте по продажам расположился кроссовер Kuga c результатом 996 автомобилей. Благодаря выходу нового версии модели прирост к маю 2016-го составил 123%. Уже в базовой серии смарт-кроссовер оснащен двигателем 2,5 литра мощностью 150 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.Также в сравнении с прошлым годом значительно вырос спрос на 7-местный внедорожник -Explorer и легкие коммерческие автомобили Transit. В мае 2017 года было реализовано 182 внедорожника (+96% к маю прошлого года) и 620 «Транзитов» (+34%).
2017-06-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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