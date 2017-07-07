7 июля 2017, 15:28
Продажи Ford Transit выросли за месяц на 68%
По итогам прошлого месяца российские дилеры Ford сумели продать 726 автомобилей Transit, что на 68% больше по сравнению с июнем 2016 года. За полгода компания реализовала 3397 «Транзитов» (+45%).
Ford Transit
Выпускается с 1997 г.
Новый от 1 685 000 до 2 075 000 Р
Одним из факторов, повлиявших на рост спроса на Transit в последние 3 месяца, стал запуск собственной программы поддержки российских предпринимателей малого и среднего бизнеса и сельхозпроизводителей. Участники программы могут приобрести коммерческий «Форд» в различных модификациях по программе лизинга со скидкой в размере до 200 000 рублей.
Дополнительная выгода при участии в программах «Бонус за Trade-in/Утилизацию» позволяет экономить до 20% от стоимости машины. Таким образом, приобрести базовую версию фургона с передним приводом (средняя база, средняя крыша) сейчас можно за 1 260 000 рублей.
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