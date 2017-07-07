7 июля 2017, 15:28

Продажи Ford Transit выросли за месяц на 68%

По итогам прошлого месяца российские дилеры Ford сумели продать 726 автомобилей Transit, что на 68% больше по сравнению с июнем 2016 года. За полгода компания реализовала 3397 «Транзитов» (+45%).
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Продажи Ford Transit выросли за месяц на 68% Ford Transit

Ford Transit
Выпускается с 1997 г.
Новый от 1 685 000 до 2 075 000 Р
Объявлений: 68
Отзывов: 7
Также в первом полугодии 109 коммерческих автомобилей российского производства были поставлены на экспорт за рубеж – рост на 73% по сравнению с первыми 6 месяцами прошлого года.

Одним из факторов, повлиявших на рост спроса на Transit в последние 3 месяца, стал запуск собственной программы поддержки российских предпринимателей малого и среднего бизнеса и сельхозпроизводителей. Участники программы могут приобрести коммерческий «Форд» в различных модификациях по программе лизинга со скидкой в размере до 200 000 рублей.

Дополнительная выгода при участии в программах «Бонус за Trade-in/Утилизацию» позволяет экономить до 20% от стоимости машины. Таким образом, приобрести базовую версию фургона с передним приводом (средняя база, средняя крыша) сейчас можно за 1 260 000 рублей.

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Отзывы по теме
Форум Ford Transit
МАСЛО В ТОСОЛЕ
АНАТОЛИЙ
Солярка попадает в картер Форд транзит 2,5 1994
Здравствуйте, Транзит 2,5дизель 1994г, попадает солярка в картер, после выключения зажигания мотор работает еше 1-2 секунды. посоветуйте пожалуйста, спс!
иванн20
Раскодировать Ford cd 6000 V040611
| Здравствуйте помогите пожалуйста акум скинул и кода нет на форд транзит магнитола 6000CD серийный номер v072224 заранее спасибо пишите на почту rod_ser@mail.ru помогу!
rod_ser
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Продажи Ford Transit выросли за месяц на 68%
{{model_2064}}Также в первом полугодии 109 коммерческих автомобилей российского производства были поставлены на экспорт за рубеж – рост на 73% по сравнению с первыми 6 месяцами прошлого года.Одним из факторов, повлиявших на рост спроса на Transit в последние 3 месяца, стал запуск собственной программы поддержки российских предпринимателей малого и среднего бизнеса и сельхозпроизводителей. Участники программы могут приобрести коммерческий «Форд» в различных модификациях по программе лизинга со скидкой в размере до 200 000 рублей. Дополнительная выгода при участии в программах «Бонус за Trade-in/Утилизацию» позволяет экономить до 20% от стоимости машины. Таким образом, приобрести базовую версию фургона с передним приводом (средняя база, средняя крыша) сейчас можно за 1 260 000 рублей.
2017-07-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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