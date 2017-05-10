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10 мая 2017, 14:54
Продажи Ford в апреле выросли на 7%
По итогам прошлого месяца продажи автомобилей Ford выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за апрель 2017 года на российском авторынке было реализовано 4 049 машин бренда.
Наибольший рост по сравнению с апрелем прошлого года продемонстрировали кроссоверы Ford – от компактного EcoSport и новинки Kuga до 7-местного Explorer. Спрос на флагманский внедорожник Explorer вырос на 88%, до 203 единиц. Ford Kuga в прошлом месяце нашел на 75% покупателей больше, чем в апреле 2016 года: продано 928 машин против 529. На 53% выросла реализация EcoSport, с 353 до 540 автомобилей.
Также с января по апрель российские дилеры Ford реализовали 2051 шт. Transit, а в прошлом месяце тираж составил 623 экз., что составляет рост в 22% к апрелю 2016 года. Всего за 4 месяца в пользу машин американского бренда сделали выбор 4 049 автолюбителей, что на 7% больше, чем годом ранее.
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