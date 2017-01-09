9 января 2017, 15:25

Продажи Honda в США за год увеличились на 5 %

Всего в стране реализовано 1 476 582 автомобиля марки, при этом на долю кроссоверов и внедорожников приходится половина объема - 705 387 ед. Максимальный рост продаж - на 19 % - зафиксирован в декабре.
Рекорд за год и месяц показали 2 модели, в частности, CR-V - реализовано 357 335 экземпляров, что на 3,4 % больше, чем в прошлом году. Примерно такие же продажи показала модель Civic Hatchback - 366 927, рост по сравнению с предыдущим годом составил 9,4 %.

«Мы установили второй абсолютный рекорд продаж подряд, сохраняя фокус на розничных продажах для индивидуальных покупателей», - отметил Джон Мендель, исполнительный вице-президент по направлению «автомобили» Honda Motor в Северной Америке.
Купить авто Хонда

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Honda CR-V
Вырывает болт на крышке главного цилиндра сцепления, уже не в первый раз, болт обламывается, жидкость вытекает, педаль падает в пол. На новом цилиндре то же самое случилось через пару месяцев после замены. Кто подскажет в чем может быть причина? Хонда срв 2002 года, 2 л, 150лс.
Андрей
Форум Honda Accord
у меня Хонда Аккорд 2007 года. когда завел машину было все ок не прошло и 5 минут когда тронулся у меня загор. лампа от аккумлятора и повернуть руль было очень трудно и поднялась температура. подскажите причину?
Абу_95
Форум Honda Civic 4D
вибрация хонда сивик 4D - от натяжного ролика ремня генератора, ну и обводного тоже. недавно поменял - всё гуд
Егор
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Honda Автомудрость Honda АвтоПитер Honda Дизайн и тюнинг Honda Новинки и концепт кары Honda Новости и акции автосалонов Honda Автосалоны и дилеры марки Honda Аренда и прокат авто марки Honda Автоклубы и форумы автозавчастей марки Honda Автосервисы и магазины автозапчастей марки Honda
Главные материалы
Шире кошельки. Машина – снова роскошь
Тест-драйв Audi A4: азы дисциплины
Приходится ли Вам сегодня экономить на авто?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 21 модель
Класс Мини-вэны
Honda Freed и еще 32 модели
Класс E Premium
Infiniti M45 и еще 26 моделей
Класс С
Lancia Delta и еще 71 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Продажи Honda в США за год увеличились на 5 %
Рекорд за год и месяц показали 2 модели, в частности, CR-V - реализовано 357 335 экземпляров, что на 3,4 % больше, чем в прошлом году. Примерно такие же продажи показала модель Civic Hatchback - 366 927, рост по сравнению с предыдущим годом составил 9,4 %.«Мы установили второй абсолютный рекорд продаж подряд, сохраняя фокус на розничных продажах для индивидуальных покупателей», - отметил Джон Мендель, исполнительный вице-президент по направлению «автомобили» Honda Motor в Северной Америке.
2017-01-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2016 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG