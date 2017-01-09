Продажи Honda в США за год увеличились на 5 %

Всего в стране реализовано 1 476 582 автомобиля марки, при этом на долю кроссоверов и внедорожников приходится половина объема - 705 387 ед. Максимальный рост продаж - на 19 % - зафиксирован в декабре.
Рекорд за год и месяц показали 2 модели, в частности, CR-V - реализовано 357 335 экземпляров, что на 3,4 % больше, чем в прошлом году. Примерно такие же продажи показала модель Civic Hatchback - 366 927, рост по сравнению с предыдущим годом составил 9,4 %.
«Мы установили второй абсолютный рекорд продаж подряд, сохраняя фокус на розничных продажах для индивидуальных покупателей», - отметил Джон Мендель, исполнительный вице-президент по направлению «автомобили» Honda Motor в Северной Америке.
Вырывает болт на крышке главного цилиндра сцепления, уже не в первый раз, болт обламывается, жидкость вытекает, педаль падает в пол. На новом цилиндре то же самое случилось через пару месяцев после замены. Кто подскажет в чем может быть причина? Хонда срв 2002 года, 2 л, 150лс.
у меня Хонда Аккорд 2007 года. когда завел машину было все ок не прошло и 5 минут когда тронулся у меня загор. лампа от аккумлятора и повернуть руль было очень трудно и поднялась температура. подскажите причину?
Рекорд за год и месяц показали 2 модели, в частности, CR-V - реализовано 357 335 экземпляров, что на 3,4 % больше, чем в прошлом году. Примерно такие же продажи показала модель Civic Hatchback - 366 927, рост по сравнению с предыдущим годом составил 9,4 %.«Мы установили второй абсолютный рекорд продаж подряд, сохраняя фокус на розничных продажах для индивидуальных покупателей», - отметил Джон Мендель, исполнительный вице-президент по направлению «автомобили» Honda Motor в Северной Америке.
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