Продажи Infiniti в январе увеличились на 27 %

Российские дилерские центры Infiniti в январе смогли реализовать 379 новых автомобилей. Следует отметить, что такие показатели говорят о росте спроса на модели на 27 % в сравнении с результатами продаж января 2016 года.
По информации аналитиков, рыночная доля бренда Infiniti в России составила 5,1 % по итогам продаж января. Примечательно, что такие показатели являются рекордными за всю историю присутствия компании на российском рынке.
Наиболее популярной моделью компании в январе нынешнего года стал кроссовер QX50, который недавно получил рестайлинговую версию. 160 покупателей сделали выбор в пользу этой модели. Вторым по популярности стал внедорожник Infiniti QX70, продано 106 ед., замкнул тройку «передовиков» седан Q50 - реализован 51 автомобиль.
Что касается глобальных продаж Infiniti, то в январе текущего года компании удалось установить новый рекорд. Согласно данным пресс-службы бренда, в январе автомобили Infiniti разошлись в количестве 18 846 экземпляров, что говорит о росте спроса на 20 %.
Дилеров финика вообще мало в москве, поэтому выбирать особо не приходится. Бывал в дженсере, в у-сервисе, были проблемы с дозвоном до дилерских, с затягиванием сроков простых ТО. Сейчас начал обслуживать машину в асц, первое ТО прошло без нареканий, посмотрим как дальше будет
По информации аналитиков, рыночная доля бренда Infiniti в России составила 5,1 % по итогам продаж января. Примечательно, что такие показатели являются рекордными за всю историю присутствия компании на российском рынке. Наиболее популярной моделью компании в январе нынешнего года стал кроссовер QX50, который недавно получил рестайлинговую версию. 160 покупателей сделали выбор в пользу этой модели. Вторым по популярности стал внедорожник Infiniti QX70, продано 106 ед., замкнул тройку «передовиков» седан Q50 - реализован 51 автомобиль. Что касается глобальных продаж Infiniti, то в январе текущего года компании удалось установить новый рекорд. Согласно данным пресс-службы бренда, в январе автомобили Infiniti разошлись в количестве 18 846 экземпляров, что говорит о росте спроса на 20 %.
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