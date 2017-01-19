Продажи Jaguar увеличились в России вдвое

Компания по итогам 2016 года реализовала 11 195 автомобилей, что на 11 % меньше показателя годичной давности. Land Rover продемонстрировал результат в 9 211 проданных машины, результат на 21 % ниже того, что отмечался в предыдущие 12 месяцев.
За этот же период реализовано 2 073 ед. Jaguar – на 13 % больше, нежели в прошлом году.
По мнению экспертов, росту продаж Jaguar во многом способствовал выход на рынок бизнес-седана Jaguar XF второго поколения, появление спортивного SUV Jaguar F-Pace, а также старт продаж полноприводной модификации Jaguar XE.
На данный момент все модели бренда доступны на российском рынке в версиях с полным приводом.
| Подскажите стоит ли покупать ягуар х тип и его минусы ??
Езжу на x-type 2 литра D 2007 г.в. 5 лет. Надо внимательно следить за уровнем масла, которое активно расходутся особенно в дальних поездках.
Примерно на 110 000 км. смена турбины и форсунок сумарно 190 000 т.р. автомобиль мне очень нравиться ...
Ягуар -это кайф!! А за кайф надо платить. Когда выбираешь машину, задай себе вопрос -для чего и каких целей она тебе нужна!!?? Ягуар -это понты, причем недешевые) ) Но стоит прокатиться и прощаешь все!Я покупал эту машину для души, и не прогадал. Для рыбалки и каждодневных поездок есть второй автомобиль ...
За этот же период реализовано 2 073 ед. Jaguar – на 13 % больше, нежели в прошлом году. По мнению экспертов, росту продаж Jaguar во многом способствовал выход на рынок бизнес-седана Jaguar XF второго поколения, появление спортивного SUV Jaguar F-Pace, а также старт продаж полноприводной модификации Jaguar XE. На данный момент все модели бренда доступны на российском рынке в версиях с полным приводом.
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