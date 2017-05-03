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3 мая 2017, 09:21

Продажи Jeep в России выросли

По итогам прошлого месяца продажи автомобилей марки Jeep на российском авторынке составили 144 экземпляра. Результат оказался на 32% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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За первые 4 месяца текущего года продажи Jeep в России увеличились на 13% до 521 автомобиля. Наиболее впечатляющий рост — на 78 % по сравнению тем же периодом прошлого года — показал флагман бренда Grand Cherokee. За январь-апрель было продано 293 автомобилей этой модели. Второе место занял Cherokee с продажами на уровне около 137 штук. Также было реализовано 37 внедорожников Wrangler и 53 компактных SUV Renegade.

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В начале апреля Jeep провёл встречу с официальными дилерами марки, в рамках которой были озвучены планы по выводу новых моделей Jeep Compass и Chrysler Pacifica. В России новинки появятся в четвёртом квартале 2017 года.

В моторную линейку российской версии обновленного Jeep Compass войдет бензиновый двигатель Tigershark объемом 2,4 литра мощностью 150 или 184 л.с. Новый Compass будет поставляться в Россию с 9-диапазонным «автоматом» и полным приводом. Цена модели пока не объявлена.

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Отзывы по теме
Форум Jeep Cherokee
И снова о дизайне. Нынешнее поколение Jeep, то бишь, Cherokee KL ну уж явно страдает косоглазием и это меня отпугивает. Как потом такой продавать, кто его купит? Остается надеяться, что в 2016 году, во время рестайлинга, «офтальмологи» Chrysler этот родовой дефект исправят. А дальше …..будет невероятное ...
Docker78
Форум Jeep Grand Cherokee
потерял ключи гранд черооки 93 г.в. там стоит экволайзер вопрос можно ли завести машину оббойдя или отключив экволайзер кто может помогите пожайлуста в решении этого вопроса заранее благодарен
сергей
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У меня Джип Компасс 2,4 л. 2007 года. И слава Богу продал.
Григорий
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Продажи Jeep в России выросли
За первые 4 месяца текущего года продажи Jeep в России увеличились на 13% до 521 автомобиля. Наиболее впечатляющий рост — на 78 % по сравнению тем же периодом прошлого года — показал флагман бренда Grand Cherokee. За январь-апрель было продано 293 автомобилей этой модели. Второе место занял Cherokee с продажами на уровне около 137 штук. Также было реализовано 37 внедорожников Wrangler и 53 компактных SUV Renegade.{{material_119032}} В начале апреля Jeep провёл встречу с официальными дилерами марки, в рамках которой были озвучены планы по выводу новых моделей Jeep Compass и Chrysler Pacifica. В России новинки появятся в четвёртом квартале 2017 года.В моторную линейку российской версии обновленного Jeep Compass войдет бензиновый двигатель Tigershark объемом 2,4 литра мощностью 150 или 184 л.с. Новый Compass будет поставляться в Россию с 9-диапазонным «автоматом» и полным приводом. Цена модели пока не объявлена.
2017-05-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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