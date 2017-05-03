Продажи Jeep в России выросли
За первые 4 месяца текущего года продажи Jeep в России увеличились на 13% до 521 автомобиля. Наиболее впечатляющий рост — на 78 % по сравнению тем же периодом прошлого года — показал флагман бренда Grand Cherokee. За январь-апрель было продано 293 автомобилей этой модели. Второе место занял Cherokee с продажами на уровне около 137 штук. Также было реализовано 37 внедорожников Wrangler и 53 компактных SUV Renegade.
В начале апреля Jeep провёл встречу с официальными дилерами марки, в рамках которой были озвучены планы по выводу новых моделей Jeep Compass и Chrysler Pacifica. В России новинки появятся в четвёртом квартале 2017 года.
В моторную линейку российской версии обновленного Jeep Compass войдет бензиновый двигатель Tigershark объемом 2,4 литра мощностью 150 или 184 л.с. Новый Compass будет поставляться в Россию с 9-диапазонным «автоматом» и полным приводом. Цена модели пока не объявлена.
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